Війна, день 842-й: вночі ППО працювало в семи областях України та регіонах росії

Війна, день 842-й: вночі ППО працювало в семи областях України та регіонах росії

Повномасштабна війна Росії проти України триває 842-й день. На фронті зберігається напружена ситуація, країна-терорист не полишає спроби просунутись у глиб України та платять за це високу ціну. Збройні Сили України тримають оборону країни та завдають ударів по військових об’єктах у тилу ворога.

Вночі ворог завдав повітряного удару по Україні: наслідки

У ніч на 14 червня масована ракетна атака ворога тривала 1 год, 16 хв, а атака БпЛА – майже 5 годин. ППО працювала у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Як повідомили Повітряні Сили, захисникам неба вдалося збити 7 із 14 ракет та 17 із 17 “шахедів”.

Загалом ворог застосував 31 засіб повітряного нападу, а саме:

  • 10 крилатих ракет Х-101/Х-555,
  • 3 балістичні ракети “Іскандер-М”
  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 “Кинджал”
  • 17 ударних “шахедів”.

Збито 24 повітряні цілі:

  • 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 17 “шахедів”.

На фронті відбулося 87 бойових зіткнень

За добу російські загарбники завдали по території України три ракетні із застосуванням чотирьох ракет і 54 авіаційні удари із застосуванням 73 КАБів, задіяли 613 дронів-камікадзе.

Найгарячішою залишається обстановка на Покровському напрямку. Від початку доби російські загарбники 32 рази намагалися вклинитися в бойові порядки захисників України поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Новопокровського, Калинового, Межового, Новоселівки Першої та Яснобродівки. 24 ворожі атаки нашими воїнами відбито. Вісім бойових зіткнень ще тривають.

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При цьому 70 безпілотників нібито збито над Ростовською областю. За інформацією місцевої влади, у Морозівському районі через дрони порушено електропостачання, перебої в кількох населених пунктах.

Зазначимо, що в Морозовську розташований військовий аеродром. Ростовські пабліки показали кадри ймовірно пожежі в районі аеродрому.

Крім Ростовської області, по два БПЛА збили в Бєлгородській і Волгоградській областях, по шість над Воронезькою і Курською і один над Кримом.

У Воронезькій області дрони влучили по нафтобазі, пишуть місцеві ЗМІ. При цьому, як заявляється, збиток незначний, оскільки пошкоджено невикористаний резервуар.

Втрати ворога за добу

Станом на 14 червня 2024 року втрати живої сили агресора у війні проти нашої країни сягають 524 060 військовослужбовців. Оновлені дані озвучив Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби Сили оборони вразили вісім районів зосередження особового складу противника. Близько 1250 окупантів уже ніколи не зможуть нападати.

втрати ворога

За добу ЗСУ знищили:

  • 8 танків,
  • 26 бронемашин,
  • 48 артсистем,
  • 2 реактивні системи залпового вогню,
  • 3 засоби протиповітряної оборони,
  • 76 одиниць авто та спецтехніки.
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