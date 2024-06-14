Война, день 842-й: ночью ПВО работало в семи областях Украины и регионах россии

Ночью враг нанес воздушный удар по Украине: последствия

В ночь на 14 июня массированная ракетная атака врага продолжалась 1 ч, 16 мин, а атака БпЛА — почти 5 часов. ПВО работала в Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Как сообщили Воздушные Силы, защитникам неба удалось сбить 7 из 14 ракет и 17 из 17 «шахедов» —

В целом враг применил 31 средство воздушного нападения, а именно:

10 крылатых ракет Х-101/Х-555,

3 баллистические ракеты «Искандер-М»

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 «Кинжал»

17 ударных»шахедов».

Сбито 24 воздушные цели:

7 крылатых ракет Х-101/Х-555;

17 «шахедов».

На фронте произошло 87 боевых столкновений

За сутки российские захватчики нанесли по территории Украины три ракетных с применением четырех ракет и 54 авиационных удара с применением 73 КАБов, задействовали 613 дронов-камикадзе.

Самой горячей остается обстановка на Покровском направлении. С начала суток российские захватчики 32 раза пытались вклиниться в боевые порядки защитников Украины вблизи Новоалександровки, Евгеновки, Новопокровского, Калинового, Межевого, Новоселовки Первой и Яснобродовки. 24 вражеские атаки нашими воинами отражены. Восемь боевых столкновений еще продолжаются.

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При этом 70 беспилотников якобы сбито над Ростовской областью. По информации местных властей, в Морозовском районе из-за дронов нарушено электроснабжение, перебои в нескольких населенных пунктах.

Отметим, что в Морозовске находится военный аэродром. Ростовские паблики показали кадры предположительно пожара в районе аэродрома.

Кроме Ростовской области, по два БПЛА сбили в Белгородской и Волгоградской областями, по шесть над Воронежской и Курской и один над Крымом.

В Воронежской области дроны попали по нефтебазе, пишут местные СМИ. При этом, как заявляется, ущерб незначителен, поскольку повреждён неиспользуемый резервуар.

Потери врага за сутки

По состоянию на 14 июня 2024 года потери живой силы агрессора в войне против нашей страны достигают 524 060 военнослужащих. Обновленные данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток Силы обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава противника. Около 1250 оккупантов уже никогда не смогут нападать.

За сутки ВСУ уничтожили: