Війна, день 840-й: 12 червня тривога лунала в Криму, Одесі, Києві та інших областях

Ракетно-дронова атака ворога в ніч на 12 червня

У ніч на 12 червня 2024 року окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, наземного базування, а також ударні БпЛА. Загалом – 30 засобів повітряного нападу.

У результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей, повідомляють Повітряні сили України. А саме – усі крилаті ракети та один «Кинджал». Не збито один «Іскандер», що летів із Криму. Також збито всі 24 «шахеди».

У Київській області внаслідок атаки сталася пожежа на промисловому об’єкті, її гасять 30 одиниць техніки. В іншому районі області – загорілося складське приміщення. Як заявляють в ОВА, обидві пожежі спричинені падінням уламків.

Також атаки зазнав Київ, але, за даними влади, всі цілі було збито, руйнувань у столиці немає.

Ситуація на фронті на ранок 12 червня

Наші захисники протидіють численним спробам противника атакувати та просуватися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії бойового зіткнення.

Ситуація на деяких ділянках фронту залишається напруженою, але контрольованою. Наразі відбулося 90 бойових зіткнень.

Ракетні війська та артилерія Сил оборони протягом доби вразили 20 районів зосередження особового складу противника.

Упродовж доби ворог завдав по території України три ракетні удари (із застосуванням чотирьох ракет) та 55 авіаційних ударів (зокрема, скинув 91 КАБ), задіяв 640 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших захисників у районах Липці та Вовчанська. Усі атаки відбито. Агресор успіху не мав, ситуація контрольована.

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, де ворог 24 рази атакував наші позиції, з найбільшою активністю в районі Новоолександрівки. 12 атак відбито нашими захисниками.

Окупанти підраховують втрати в Криму

Ніч 12 червня була тривожною і для окупантів у Криму, вибухи чули в різних районах півострова.

Як повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер», після нічної ракетної атаки ЗСУ:

– Сьогодні акваторія Севастополя повністю чиста.

– Щоденних ранкових навчань з ППДО росвійськові сьогодні не проводять.

– Немає жодного вертольота, які щодня рано вранці здійснюють патрулювання берегової лінії міста.

– У морі немає жодного військового катера, які щодня охороняють вхід до Севастопольської бухти.

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