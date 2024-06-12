Война, день 840-й: 12 июня тревога звучала в Крыму, Одессе, Киеве и других областях

Ракетно-дроновая атака врага в ночь на 12 июня

В ночь на 12 июня 2024 года оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного, наземного базирования, а также ударные БпЛА. Всего — 30 средств воздушного нападения.

В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей, сообщают Воздушные силы Украины. А именно — все крылатые ракеты и один «Кинжал». Не сбит один «Искандер», летевший из Крыма. Также сбиты все 24 «шахеда».

В Киевской области в результате атаки произошел пожар на промышленном объекте, его тушат 30 единиц техники. В другом районе области – загорелось складское помещение. Как заявляют в ОВА, оба пожара вызваны падением обломков.

Также атаки подвергся Киев, но, по данным властей, все цели были сбиты, разрушений в столице нет.

Ситуация на фронте на утро 12 июня

Наши защитники противодействуют многочисленным попыткам противника атаковать и продвигаться в глубину нашей территории, наносят ему эффективного огневого поражения, истощая по всей линии боевого соприкосновения.

Ситуация на некоторых участках фронта остается напряженной, но контролируемой. В настоящее время произошло 90 боевых столкновений.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны в течение суток поразили 20 районов сосредоточения личного состава противника.

В течение суток враг нанес по территории Украины три ракетных удара (с применением четырех ракет) и 55 авиационных ударов (в частности, сбросил 91 КАБ), задействовал 640 дронов-камикадзе.

На Харьковском направлении противник пять раз атаковал позиции наших защитников в районах Липцы и Волчанска. Все атаки отбиты. Агрессор успеха не имел, ситуация контролируется.

Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, где враг 24 раза атаковал наши позиции, с наибольшей активностью в районе Новоалександровки. 12 атак отражено нашими защитниками.

Оккупанты подсчитывают потери в Крыму

Ночь 12 июня была тревожной и для оккупантов в Крыму, взрывы слышали в разных районах полуострова.

Как сообщает телеграм-канал» Крымский ветер», после ночной ракетной атаки ВСУ:

— Сегодня акватория Севастополя полностью чистая.

— Ежедневных утренних учений по ППДО росвоенные сегодня не проводят.

— Нет ни одного вертолета, которые ежедневно рано утром совершают патрулирование береговой линии города.

— В море нет ни одного военного катера, которые ежедневно охраняют вход в Севастопольскую бухту.

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