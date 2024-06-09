Война, день 837: уничтожен первый вражеский истребитель пятого поколения

Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

Как сообщает Генштаб ВСУ, по состоянию на вечер субботы, 8 июня, произошло 76 боевых столкновений. В течение текущих суток российские захватчики нанесли по территории Украины 44 авиационных удара с использованием 52 КАБов и задействовали 481 дрон-камикадзе. Россияне совершили более 2800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием разных типов вооружения. Но наши воины продолжают давать отпор наступательным действиям русских оккупантов.

А по данным аналитиков Института изучения войны (ISW), в настоящее время оккупанты перегруппировываются и собираются возобновить наступление на Харьковщине: российское военное командование наращивает группировку войск в районе границы. Также в этот район переброшены подразделения батальона «Ахмат», которые будут выполнять роль заградительных подразделений.

ГУР заявляет о поражении российского самолета 5-го поколения

В то же время ГУР Украины заявляет, что 8 июня 2024 года украинские разведчики впервые поразили многоцелевой истребитель страны-агрессора Су-57.

Как сообщили в ведомстве, самолет 5-го поколения был поражен на территории аэродрома «Ахтубинск» в астраханской области рф, расположенном в 589 километрах от линии боевого столкновения.

На представленных спутниковых снимках видно, что еще 7 июня Су-57 стоял целый и невредимый, а уже на следующий день возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара в результате огневого поражения.

Су-57 – самый современный истребитель москвы, способный использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69. На вооружении рф таких истребителей единицы.

Поражение Су-57 – первый такой случай в истории.

Еще 1270 рашистов перестали существовать

По статистике Генштаба, украинские военные за сутки ликвидировали около 1270 единиц личного состава врага. А суточные потери противника в технике такие: