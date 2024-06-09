Война, день 837: уничтожен первый вражеский истребитель пятого поколения

Война, день 837: уничтожен первый вражеский истребитель пятого поколения

Сегодня, в воскресенье, 9 июня 2024 года начвлись 837-е сутки с начала полномасштабной войны путинской россии против независимой Украины. И, как стало известно, за прошедшие сутки украинские защитники добились одной весьма существенной победы. А ряды рашистских оккупантов продолжают редеть…

Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

Как сообщает Генштаб ВСУ, по состоянию на вечер субботы, 8 июня, произошло 76 боевых столкновений. В течение текущих суток российские захватчики нанесли по территории Украины 44 авиационных удара с использованием 52 КАБов и задействовали 481 дрон-камикадзе. Россияне совершили более 2800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием разных типов вооружения. Но наши воины продолжают давать отпор наступательным действиям русских оккупантов.

А по данным аналитиков Института изучения войны (ISW), в настоящее время оккупанты перегруппировываются и собираются возобновить наступление на Харьковщине: российское военное командование наращивает группировку войск в районе границы. Также в этот район переброшены подразделения батальона «Ахмат», которые будут выполнять роль заградительных подразделений.

ГУР заявляет о поражении российского самолета 5-го поколения

В то же время ГУР Украины заявляет, что 8 июня 2024 года украинские разведчики впервые поразили многоцелевой истребитель страны-агрессора Су-57.

Как сообщили в ведомстве, самолет 5-го поколения был поражен на территории аэродрома «Ахтубинск» в астраханской области рф, расположенном в 589 километрах от линии боевого столкновения.

Поражен российский самолет 5-го поколения

На представленных спутниковых снимках видно, что еще 7 июня Су-57 стоял целый и невредимый, а уже на следующий день возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара в результате огневого поражения.

Су-57 – самый современный истребитель москвы, способный использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69. На вооружении рф таких истребителей единицы.

Поражение Су-57 – первый такой случай в истории.

Еще 1270 рашистов перестали существовать

Потери врага 9 июня 2024

По статистике Генштаба, украинские военные за сутки ликвидировали около 1270 единиц личного состава врага. А суточные потери противника в технике такие:

  • 26 танков;
  • 26 бронемашин;
  • 60 артиллерийских систем;
  • 2 РЗСО и 2 ПВО;
  • 37 БПЛА;
  • 78 транспортных средств;
  • 5 единиц спецтехники.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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