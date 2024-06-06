Війна, день 834-й: вночі рашисти атакували ракетами та дронами

З початку доби противник завдав по території України один ракетний удар і 37 авіаударів (зокрема 40 КАБ), застосував 499 дронів-камікадзе, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Ракетно-дронова атака 6 червня

У ніч на 6 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М», а також атакували 18-ма ударними “шахедами”.

Внаслідок протиповітряного бою збито 17 ударних БПЛА у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

В результате ночной атаки в одном из населенных пунктов Хмельницкой области возник пожар на инфраструктурном объекте, сообщил утром 6 июня глава областной военной администрации Сергей Тюрин.

За добу сталося 85 бойових зіткнень

На Краматорському напрямі ситуація є напруженою. З початку доби агресор 11 разів намагався вибити підрозділи Сил оборони з позицій у районах Калинівки, Нового, Іванівського, Кліщеївки та Андріївки. Вісім атак відбито. Ще три зіткнення тривають біля Калинівки та Івановського. Ситуація під контролем сил оборони.

На Покровському напрямку протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в нашу оборону – відбито 15 атак, ще вісім – продовжується. Загалом на напрямку сталося 23 бойові зіткнення. Наші захисники вживають активних заходів щодо стабілізації обстановки та недопущення просування окупантів углиб території України.

За цю добу Повітряні сили та ракетні війська та артилерія вразили 12 районів зосередження живої сили окупантів, район зосередження ОВТ, два пункти управління БПЛА та станцію радіолокації.

У Ростовській області палає НПЗ

Вночі українські дрони атакували Новошахтинський НПЗ, в результаті виникла потужна пожежа, яка за інформацією росЗМІ досягла висоти 15-поверхового будинку. До гасіння залучили пожежний потяг.

Також губернатор Білгородської області повідомив про удар дроном-камікадзе по Старооскольській нафтобазі, внаслідок чого спалахнув один із резервуарів.

Міноборони росії заявляє про збиття за ніч 19 безпілотників над Кримом та Білгородською областю та ракети “Нептун” – над Ростовською областю.

Втрати ворога на ранок 6 червня

Українські військові за добу ліквідували: