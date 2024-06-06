Война, день 834-й: ночью рашисты атаковали ракетами и дронами

Сегодня, 6 июня 2024 года, начались 834-е сутки с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины. Враг продолжает интенсивно атаковать на суше и в воздухе. Наши воины истощают врага на всей протяженности линии боевого соприкосновения и в тылу.
С начала суток противник нанес по территории Украины один ракетный удар и 37 авиаударов (в том числе 40 КАБами), применил 499 дронов-камикадзе, сообщили в Генштабе ВСУ.
Ракетно-дроновая атака 6 июня
В ночь на 6 июня 2024 года российские оккупанты нанесли удар по Днепропетровщине двумя баллистическими ракетами «Искандер-М», а также атаковали 18-ю ударными «шахедами».
В результате противовоздушного боя сбито 17 ударных БпЛА в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях.
В результате ночной атаки в одном из населенных пунктов Хмельницкой области возник пожар на инфраструктурном объекте, сообщил утром 6 июня глава областной военной администрации Сергей Тюрин.
За сутки произошло 85 боевых столкновений
На Краматорском направлении ситуация напряженная. С начала суток агрессор 11 раз пытался выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Калиновки, Нового, Ивановского, Клищеевки и Андреевки. Восемь атак отбиты. Еще три боестолкновения продолжаются возле Калиновки и Ивановского. Ситуация под контролем Сил обороны.
На Покровском направлении в течение суток российские оккупанты продолжили попытки вклиниться в нашу оборону — отражено 15 атак, еще восемь — продолжается. В общем, на направлении произошло 23 боевых столкновения. Наши защитники принимают активные меры по стабилизации обстановки и недопущения продвижения оккупантов вглубь территории Украины.
За эти сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 12 районов сосредоточения живой силы оккупантов, район сосредоточения ВВТ, два пункта управления БпЛА и радиолокационную станцию.
В Ростовской области пылает НПЗ
Ночью украинские дроны атаковали Новошахтинский НПЗ, в результате возник мощный пожар, который по информации росСМИ достиг высоты 15-этажного дома. К тушению привлекли пожарный поезд.
Также губернатор Белгородской области сообщил об ударе дроном-камикадзе по Старооскольской нефтебазе, в результате чего загорелся один из резервуаров.
Минобороны россии заявляет о сбитии за ночь 19 беспилотников над Крымом и Белгородской областью и ракеты «Нептун» — над Ростовской областью.
Потери врага на утро 6 июня
Украинские военные за сутки ликвидировали:
- около 1300 оккупантов,
- 22 танка,
- 40 боевых бронированных машин,
- 48 артиллерийских систем,
- 3 РСЗО,
- 1 средство ПВО,
- 41 БПЛА,
- 70 единиц авто- и спецтехники.