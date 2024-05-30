Війна, день 827-й: вночі працювало ППО, вибухи в Керчі, українське небо захистять літаючі радари

У 9 областях України працювала ППО

У ніч на 30 травня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару із застосуванням 8-ми зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС та 32 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136», повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Загалом збито 7 із 19 ракет і всі 32 шахеди.

ППО працювало у Хмельницькій, Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій, Одеській, Херсонській, Київській та Вінницькій областях.

Ситуація на гарячих напрямках фронту

За добу загалом відбулося 102 бойових зіткнення. Окупанти намагаються використати перевагу в живій силі та авіапідтримку. Від початку доби російські загарбники завдали по території України чотири ракетні та 43 авіаудари 69 КАБами, застосували 364 дрони-камікадзе.

Найгарячішою від початку поточної доби залишається ситуація на Куп’янському та Покровському напрямках.

На Куп’янському напрямку противник 13 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Втрат позицій не допущено.

На Покровському напрямку протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в нашу оборону з району населеного пункту Очеретине, на цьому напрямку відбулося 23 бойових зіткнення. Наші захисники вживають активних заходів щодо стабілізації обстановки.

За цю добу Повітряні сили та ракетні війська й артилерія вразили 14 районів зосередження живої сили окупантів.

Ракетна атака на Крим

У Керчі на території Криму в ніч на 30 травня прогриміли вибухи.

Міноборони рф заявило, що над Азовським морем збито вісім ракет ATACMS і стільки ж дронів над Чорним морем. Судячи з усього, удар був у районі Кримського мосту.

За даними російської «влади» півострова, від уламків збитих ракет у районі Керчі постраждали два пороми – автомобільний і залізничний. Жертв немає, але роботу порома припинено. Кримський міст перекрито.

Телеграм-канал «Николаевский Ванек» повідомляє про «особливу атаку».

Швеція передає Україні літаки радіолокаційного виявлення

Швеція оголосила про пакет військової допомоги для України на $1,3 млрд. Серед того, що Стокгольм збирається передати, особливо виділяються два літаки дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) ASC 890.

ASC 890 – здатний виявляти і відстежувати повітряні об’єкти, включно з винищувачами, гелікоптерами, крилатими ракетами на відстані до 450 кілометрів. Дальність виявлення об’єктів на поверхні моря становить 350 кілометрів, причому він здатний помітити ціль розміром з водний мотоцикл.

Ще однією перевагою шведського літака є потенційна можливість інтегрувати його в систему обміну інформацією Link 16, яку використовують багато західних повітряних і наземних систем.

Винищувачі F-16, які Україна, ймовірно, отримає до кінця 2024 року, також можуть підключатися до такої системи і отримувати інформацію від радара, що сильно поліпшить їхні бойові можливості.

Це дозволить українським захисникам:

Значно розширити можливості повітряної розвідки.

Ефективно вести бойові дії з управління своїми силами.

Виявляти та нейтралізовувати ворожі цілі на великих відстанях.

Постачання ASC 890 – значний крок до посилення протиповітряної оборони України та підвищення її здатності протистояти російській агресії.

Втрати ворога на ранок 30 травня

За добу українські захисники ліквідували: