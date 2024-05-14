Війна, день 811-й: тривають бої навколо Вовчанська, мінус ворожий літак

Ракетно-дронова атака 14 травня

У ніч на 14 травня 2024 року ворог атакував 18 ударними дронами та однією балістичною ракетою «Іскандер-М».

Внаслідок протиповітряного бою збито всі 18 ворожих «шахедів» у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей.

Ситуація на фронті

З початку доби сталося 148 бойових зіткнень, противник завдав 6 ракетних, 30 авіаційних ударів із застосуванням 40 КАБів, майже 300 ударів дронами-камікадзе і зробив понад 2,5 тисячі обстрілів позицій наших військ, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

На Харківському напрямку наші підрозділи відбили 13 атак противника на напрямках Нова Товолжанка (рф) – Вовчанськ, Шебекіно (рф) – Вовчанськ, Гатище – Вовчанськ, Муром – Стариця, Стрілка – Глибоке, Пильна – Глибоке, Глибоке – Липці.

Українські захисники проводять прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанська. Бойові дії продовжуються, ситуація контрольована.

Тяжкі бої тривають на сході України, лише на Краматорському напрямку наші війська відбили 35 атак противника.

“Втрати позицій не допущені, на деяких ділянках покращили тактичне становище, а на окремих, внаслідок інтенсивного вогневого впливу ворога, було проведено зміну позицій для збереження життя наших захисників та сплановано заходи щодо перегрупування підрозділів”, – йдеться у повідомленні.

Аналітики назвали цілі окупантів на Харківщині

Під час наступу на Харківщину російські окупанти, швидше за все, планують створити “буферну зону”, ніж розраховують на більш глибоке проникнення в глиб країни.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що минулої доби, 13 травня, російські війська продовжували тактично значущі наступи на північ і північний схід від Харкова. Аналітики поки що не фіксували підтвердження того, що ворог переправився на південний берег річки Вовча у Вовчанську або його найближчих околицях.

Схоже, окупанти надають пріоритету швидкому створенню “буферної зони” вздовж кордону з Україною. Таких висновків військові експерти дійшли, враховуючи відносно швидкі темпи просування російських військ у Вовчанську та повідомлення про знищення кількох мостів через ключові річки.

“Ці фактори вказують на те, що росіяни, ймовірно, намагаються створити обіцяну “буферну зону” в прикордонній зоні замість того, щоб просуватися в глиб Харківської області або у напрямку Харкова”, – йдеться у звіті ISW.

Втрати ворога на ранок 14 травня

Президент Володимир Зеленський подякував військовим за збитий російський Су-25 у Донецькій області, повідомивши, що літак приземлили хлопці зі 110-ї окремої механізованої бригади..

За добу на українській землі знищено:

1400 окупантів,

1 літак;

1 засіб ППО;

11 танків,

43 ББМ,

28 артсистем,

49 БПЛА оперативно-тактичного рівня.