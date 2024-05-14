Война, день 811-й: продолжаются бои вокруг Волчанска, минус вражеский самолет

Ракетно-дроновая атака 14 мая

В ночь на 14 мая 2024 года враг атаковал 18 ударными дронами и одной баллистической ракетой «Искандер-М».

В результате противовоздушного боя сбиты все 18 вражеских «шахедов» в пределах Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Хмельницкой областей.

Ситуация на фронте

С начала суток произошло 148 боевых столкновений, противник нанес 6 ракетных, 30 авиационных ударов с применением 40 КАБов, почти 300 ударов дронами-камикадзе и произвел более 2,5 тысяч обстрелов позиций наших войск, говорится в вечерней сводке Генштаба.

На Харьковском направлении наши подразделения отбили 13 атак противника на направлениях Новая Товолжанка (рф) – Волчанск, Шебекино (рф) – Волчанск, Гатище – Волчанск, Муром – Старица, Стрелка – Глубокое, Бдительная – Глубокое, Глубокое – Липцы.

Украинские защитники проводят прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируемая.

Тяжелые бои продолжаются на востоке Украины, только на Краматорском направлении наши войска отразили 35 атак противника.

«Потери позиций не допущены, на некоторых участках улучшили тактическое положение, а на отдельных, в результате интенсивного огневого воздействия врага, было проведено изменение позиций для сохранения жизни наших защитников и спланированы мероприятия по перегруппировке подразделений», — говорится в сообщении.

Аналитики назвали цели оккупантов на Харьковщине

Во время наступления на Харьковщину российские оккупанты, скорее всего, планируют создать «буферную зону», чем рассчитывают на более глубокое проникновение вглубь страны.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что за прошедшие сутки, 13 мая, российские войска продолжали тактически значимые наступления на север и северо-восток от Харькова. Аналитики пока не фиксировали подтверждения того, что враг переправился на южный берег реки Волча в Волчанске или его ближайших окрестностях.

Похоже оккупанты придают приоритет быстрому созданию «буферной зоны» вдоль границы с Украиной. К таким выводам военные эксперты пришли, учитывая относительно быстрые темпы продвижения российских войск в Волчанске и сообщения об уничтожении нескольких мостов через ключевые реки.

«Эти факторы указывают на то, что россияне, вероятно, пытаются создать обещанную «буферную зону» в приграничной зоне вместо того, чтобы продвигаться в глубь Харьковской области или в направлении Харькова», — говорится в отчете ISW.

Потери врага на утро 14 мая

Президент Владимир Зеленский поблагодарил военных за сбитый российский Су-25 в Донецкой области, сообщив что самолет приземлили ребята из 110-й отдельной механизированной бригады.

За сутки на украинской земле уничтожено: