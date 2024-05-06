ВВійна, день 803-й: наслідки нічної дронової атаки та які шанси захопити Харків

Наслідки нічної дронової атаки

У ніч на 6 травня 2024 року російські окупанти атакували з північного напрямку 13-ма ударними “шахедами”.

Внаслідок бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих дронів у Сумській області.

На жаль, є приліт об’єктом “Укренерго”, повідомили в компанії.

В ОВА повідомляють, що без електроенергії залишилися населені пункти Сумського, Роменського та Охтирського районів. Частково світло повернули, але у Сумах ще з ним перебої.

Об’єкти критичної інфраструктури переводять на аварійні джерела живлення. Також розгорнуто “пункти незламності”.

Ситуація на фронті на ранок 6 травня

Сили оборони України розширили позиції на лівому березі Херсонської області, зокрема у Кринках, а також поновили позиції у Невельському біля Авдіївки. Російські окупанти тиснуть у багатьох напрямах і змогли просунутися під Куп’янськом. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 125 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 120 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населеними пунктами.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 4 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано поразки по 1 району зосередження особового складу, 3 станціях радіолокації, 2 засобам протиповітряної оборони, 2 артилерійським засобам і 3 іншим важливим об’єктам противника.

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук прокоментував бойову ситуацію на півдні країни.

Він наголосив, що для Сил оборони важливо закрити цю територію від можливих диверсантів та ворожих виходів. Саме це і було зроблено – росіяни з острова вибиті.

«Намагаються вони повернути один із цих островів – Нестрига. Але та мета, з якою їх звідти викидали, – її досягнуто. І фактично ворог для того, щоб потрапити на цей острів має подолати водну перешкоду. Це річка, це відкрите місце, і, відповідно, там у нього найбільші втрати», – розповів речник Сил оборони півдня в ефірі телемарафону ввечері 5 травня.

Чи зможе Росія захопити Харків?

Інститут вивчення війни у ​​зведенні вкотре прокоментував «наступ на Харків». Аналітики розібрали інформацію, опубліковану 5 травня українським військовим оглядачем Костянтином Машовцем. Він повідомив про накопичення сил Росії біля кордону, проте оцінив те, що відбувається, як заплановану спробу прикордонного рейду, а не наступ на Харків чи Суми.

Аналітики зазначають, що росія може імітувати загрозу наступу на Харків, щоб розтягнути українську армію та збільшити лінію фронту на сході України. Незважаючи на це, можливість повторного наступу російських військ на Харків та Суми вважається малоймовірною через складність організації такої операції та необхідність великої кількості військ.

«Українські офіційні особи все частіше попереджають про загрозу можливої ​​майбутньої російської наступальної операції із захоплення Харкова, – зазначили в Інституті вивчення війни. — ISW продовжує вважати, що російським військовим не вистачає сил, необхідних для захоплення міста, але російські наступальні операції проти міст Харкова та Сум призведуть до залучення та закріплення українських сил з інших важливих ділянок лінії фронту».

Втрати ворога на ранок 6 травня

За добу ЗСУ ліквідували 1040 путінських окупантів.

Втрати російської техніки: