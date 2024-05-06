Война, день 803-й: последствия ночной дроновой атаки и какие шансы захватить Харьков

Последствия ночной дроновой атаки

В ночь на 6 мая 2024 года российские оккупанты атаковали с северного направления 13-ю ударными»шахедами».

В результате боевой работы мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожены 12 вражеских дронов в Сумской области.

К сожалению, есть прилет по объекту «Укрэнерго», сообщили в компании.

В ОВА сообщают, что без электроэнергии остались населенные пункты Сумского, Роменского и Ахтырского районов. Частично свет вернули, но в Сумах еще с ним перебои.

Объекты критической инфраструктуры переводят на аварийные источники питания. Также развернуты «пункты несокрушимости».

Ситуация на фронте на утро 6 мая

Силы обороны Украины расширили позиции на левом берегу Херсонской области, в частности в Крынках, а также восстановили позиции в Невельском возле Авдеевки. Российские оккупанты давят на многих направлениях и смогли продвинуться под Купянском. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 125 боевых столкновений. В общем, враг нанес 2 ракетных и 120 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 4 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 3 радиолокационных станциях, 2 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 3 другим важным объектам противника.

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук прокомментировал боевую ситуацию на юге страны.

Он подчеркнул, что для Сил обороны важно закрыть эту территорию от возможных диверсантов и вражеских выходов. Именно это и было сделано — россияне с острова выбиты.

«Пытаются они вернуть один из этих островов – Нестрига. Но та цель, с которой их оттуда выбрасывали, — она достигнута. И фактически враг для того, чтобы попасть на этот остров должен преодолеть водное препятствие. Это река, это открытое место, и, соответственно, там у него самые большие потери», — рассказал спикер Сил обороны юга в эфире телемарафона вечером 5 мая.

Сможет ли россия захватить Харьков?

Институт изучения войны в сводке очередной раз прокомментировал «наступление на Харьков». Аналитики разобрали информацию, опубликованную 5 мая украинским военным обозревателем Константином Машовцем. Он сообщил о накоплении сил рф у границы, однако оценил происходящее, как планируемую попытку приграничного рейда, а не наступления на Харьков или Сумы.

Аналитики отмечают, что россия может имитировать угрозу наступления на Харьков, чтобы растянуть украинскую армию и увеличить линию фронта на востоке Украины. Несмотря на это возможность повторного наступления российских войск на Харьков и Сумы считается маловероятной из-за сложности организации такой операции и необходимости большого количества войск.

«Украинские официальные лица все чаще предупреждают об угрозе возможной будущей российской наступательной операции по захвату Харькова, — отметили в Институте изучения войны. — ISW продолжает считать, что российским военным не хватает сил, необходимых для захвата города, но российские наступательные операции против городов Харькова и Сум приведут к привлечению и закреплению украинских сил с других, более важных участков линии фронта».

Потери врага на утро 6 мая

За сутки ВСУ ликвидировали 1040 путинских оккупантов.

Потери российской техники: