Війна, день 801: наслідки «шахедної» атаки і чи правда, що Сирський подав у відставку

Російські терористи вдарили по Харкову та Дніпропетровщині

У ніч на 4 травня путінські терористи вкотре виправдали своє «почесне» звання, завдавши по Україні комбінованого удару. Ворог запустив по нашій території 13 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 та 4 зенітні керовані ракети С-300. Усі пуски здійснювалися з Білгородської області росії.

За інформацією Повітряних сил, внаслідок бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА у Харківській та Дніпропетровській областях.

Внаслідок атаки окупантів по Харкову постраждали 4 особи, серед яких дитина. За трьома адресами почалися пожежі, найбільша – у складських приміщеннях, там вогонь охопив 3 тис. кв. м площі.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов, дитину 2010 року народження та жінку госпіталізовано, іншим постраждалим надали допомогу на місці.

У Дніпропетровській області внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

За словами голови адміністрації Сергія Лисака, 5 дронів збили, але не обійшлося без руйнувань. Крім об’єкта критичної інфраструктури постраждали три приватні будинки, один з яких спалахнув. Пожежу вже загасили.

Постраждали чоловік та жінка. Їх у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.

«Тактика трохи змінилася»: чим ворог намагається замінити «шахеди»

Також у Повітряних силах розповіли, що ворог почав застосовувати замість «шахедів».

«Ми бачимо, що тактика дещо змінилася. Вони останнім часом взагалі не використовують або значно зменшили кількість ударних дронів типу «шахед», як це було ще, наприклад, два-три тижні тому. Наразі ворог активізував розвідувальні безпілотники для коригування своїх ракетних ударів. Ми бачимо, коли він використовує Х-59, або балістику, звичайно, він намагається коригувати цей вогонь за допомогою розвідувальних дронів»,

– розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Він також зазначив, що українська сторона вивчає цю ситуацію і стежить за використанням розвідувальних безпілотників, оскільки вони менші та їх важче виявити. Однак, як зазначив Євлаш, по можливості Повітряні сили знищують їх засобами протиповітряної оборони.

Як справи на фронті на ранок 4 травня

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 119 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл із реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 3 пунктах управління противника.

Підрозділами ракетних військ завдано поразки за 1 пунктом управління та 2 артилерійськими засобами противника.

Соцмережі почали розповсюджувати фейк про Сирського

У соцмережах поширюється інформація про те, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нібито подав у відставку.

Зокрема, йдеться про те, що Сирський нібито направив відповідний рапорт Президенту спецпоштою Генштабу.

Центр протидії дезінформації перевірив цю інформацію та дійшов висновку, що вона не відповідає дійсності.

У поширенні подібних фейків зацікавлений ворог, щоб дестабілізувати ситуацію серед військових та посіяти паніку серед населення.

Плюс 1260 «двохсотих» за добу

1260 окупантів, як і значне число їх техніки, тепер доведеться збирати частинами.

За даними Генштабу, минулої доби рашисти втратили: