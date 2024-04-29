Війна, день 796-й: Telegram заблокував низку “військових” українських чат-ботів, цим скористалися росіяни

Телеграм заблокував боти для передачі даних Силам оборони

29 квітня раптово перестала працювати низка офіційних телеграм-ботів збройних підрозділів і державних структур України. Усі вони були пов’язані з передачею інформації про пересування ворожих сил або стосувалися координації опору на окупованих територіях.

Наразі не працюють чатботи:

“єВорог” (офіційний бот Мінцифри, @evorog_bot);

офіційні боти ГУР і СБУ (Бот Розвідки і Stop Russian War);

бот-координатор із півдня України;

бот ППО для відстеження “шахедів”.

“єВорог” і Stop Russian War були створені 2022 року саме для того, щоб інформувати Сили оборони про переміщення окупантів територією України, пересування їхньої техніки, скупчення живої сили. Тож зрозуміло, наскільки важливими вони були.

У бот @Rus_ni_peace_da_bot від телеграм-каналу “Николаевский Ванек” можна було передавати координати ворожого війська. Зараз посилання не працює – система пише, що ім’я користувача не знайдено. Під роздачу потрапив також Легіон “Свобода Росії”.

Як зазначили в Головному управлінні розвідки України, це сталося всупереч правилам і публічним заявам, які керівництво Telegram публічно декларувало.

Водночас у ГУР попередили користувачів, що “ворог створює боти зі схожими назвами” і закликали в період відновлення роботи бота на інших платформах утриматися від розміщення будь-яких персональних даних на потенційно фейкових ботах.

Про ситуацію на фронті на ранок 29 квітня 2024 року

Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив про складну оперативно-стратегічну обстановку на фронті, яка “має тенденцію до загострення”. Про це він поінформував західних союзників на засіданні “Рамштайну”.

Найскладніша ситуація в районі Очеретине на північний захід від Авдіївки. В угрупованні ЗСУ “Хортиця” заявили, що росіянам вдалося прорватися і закріпитися “в певній частині Очеретиного”.

“Противник на цих напрямках задіяв до чотирьох бригад, намагається розвинути наступ на захід від Авдіївки та Мар’їнки, пробиваючись у Покровськ і Курахове… Загалом на цих напрямках противник домігся певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не зміг”, – прокоментував ситуацію Сирський.

За минулу добу відбулося 131 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 1 ракетного та 82 авіаційних удари, здійснив 108 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.

Втрати ворога на ранок 29 квітня 2024 року

Сили оборони за добу ліквідували: