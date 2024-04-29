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Война, день 796-й: Telegram заблокировал ряд «военных» украинских чат-ботов, этим воспользовались россияне

Война, день 796-й: Telegram заблокировал ряд «военных» украинских чат-ботов, этим воспользовались россияне

Война россии против Украины продолжается семьсот девяносто шестые сутки. В ночь на понедельник, 29 апреля, руководство Telegram заблокировало ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии рф. На фронте ситуация остается сложной, в то же время, наши воины наносят оккупантам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Tелеграм заблокировал боты для передачи данных Силам обороны

29 апреля внезапно перестал работать ряд официальных телеграм-ботов вооруженных подразделений и государственных структур Украины. Все они были связаны с передачей информации о передвижении вражеских сил или касались координации сопротивления на оккупированных территориях.

Сейчас не работают чатботы:

  • «єВорог» (официальный бот Минцифры, @evorog_bot);
  • официальные боты ГУР и СБУ (Бот Разведки и Stop Russian War);
  • бот-координатор с юга Украины;
  • бот ПВО для отслеживания «шахедов».

«єВорог» и Stop Russian War были созданы в 2022 году как раз для того, чтобы информировать Силы обороны о перемещении оккупантов по территории Украины, передвижении их техники, скоплении живой силы. Так что понятно, сколь важны они были.

В бот @Rus_ni_peace_da_bot от телеграм-канала «Николаевский Ванек» можно было передавать координаты вражеского войска. Сейчас ссылка не работает – система пишет, что имя пользователя не найдено. Под раздачу попал также Легион «Свобода России».

Как отметили в Главном управлении разведки Украины, это произошло в противоречие правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало.

При этом в ГУР предупредили пользователей, что «враг создает боты с похожими названиями» и призвали в период восстановления работы бота на других платформах воздержаться от размещения каких-либо персональных данных на потенциально фейковых ботах.

О ситуации на фронте на утро 29 апреля 2024

Главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте, которая «имеет тенденцию к обострению». Об этом он проинформировал западных союзников на заседании «Рамштайна».

Наиболее сложная ситуация в районе Очеретино к северо-западу от Авдеевки. В группировке ВСУ «Хортица» заявили, что россиянам удалось прорваться и закрепиться «в определенной части Очеретино».

«Противник на этих направлениях задействовал до четырех бригад, пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь в Покровск и Курахово… В целом на этих направлениях противник добился определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить не смог», — прокомментировал ситуацию Сырский.

За прошедшие сутки произошло 131 боевое столкновение. В целом, враг нанес 1 ракетный и 82 авиационных удара, совершил 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.

Потери врага на утро 29 апреля 2024

Силы обороны за сутки ликвидировали:

  • 1320 оккупантов,
  • 6 танков,
  • 16 бронемашин,
  • 37 артсистем,
  • 21 БПЛА,
  • 47 ед. авто и спецтехники.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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