Війна, день 793-й: значна частина американської допомоги Україні вже готова до відправлення

Як довго США підтримуватимуть Україну

Озброєння, передбачені новим американським пакетом допомоги, надійдуть в Україну за кілька днів, якщо не раніше. Про це сьогодні на брифінгу повідомив представник Міністерства оборони США Патрік Райдер.

Він зазначив, що не вдаватиметься у подробиці того, які боєприпаси та обладнання надійдуть до України насамперед, але наголосив, що процес постачання вже триває.

“Ми вже розпочали процес переміщення частини зброї, боєприпасів та обладнання, яке, як я вже згадував раніше, буде там за кілька днів, якщо не раніше… У списку, який ми надаємо, є різне обладнання та можливості. Деякі з цих речей, мабуть, займуть більше часу, ніж інші. Але коли справа доходить до таких важливих можливостей, як боєприпаси, ви знаєте, ми вже рухаємося, щоб здійснювати ці поставки”, – повідомив Райдер.

Коментуючи те, що називають шестимісячною затримкою допомоги Україні з боку США, представник Пентагону визнав, що ситуація на полі бою в Україні важка.

“Але я думаю, що будь-хто, хто намагається скинути з рахунків українців, очевидно, не стежить за тим, що сталося за останні кілька років. Як сказав держсекретар, Україна має значення. Те, що відбувається в Україні, з погляду безпеки, впливає не лише на Україну, а й на європейську та міжнародну безпеку. Ми збираємось продовжувати підтримувати їх [українців] не лише для захисту території, яку вони захищають від російської окупації, а й для того, щоб вони повернули свою суверенну територію. І ми збираємося робити це у довгостроковій перспективі”, – сказав Райдер.

Як може змінитися ситуація на полі бою

Військовий експерт директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь вважає, що американська допомога може принести радикальні зміни на полі бою. Адже чіткість у постачанні озброєння дасть змогу українському командуванню планувати військові операції.

«До останнього моменту українське командування не могло чітко планувати свої операції, окрім того, що намагалося максимально завдавати шкоди противнику та намагатися утримати лінію фронту, зміцнюючи оборону. Зараз, коли почнуть постачати допомогу, хотів би наголосити, що допомогу постачатимуть концентровано, тобто якби за цю допомогу проголосували торік, то на 12 місяців, а зараз очевидно, це буде 7-8 місяців, залежно від категорії озброєння. І це означає, що для українського командування настає новий етап війни, коли можна принаймні на 2024 рік спланувати і оборонні, і наступальні операції», – розповів Самусь.

Що сталося на фронті за добу

На фронті зберігається напружена ситуація, особливо на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямах.

Минулої доби сталося 114 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населених пунктів.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктам управління, 8 районам зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано поразки по 1 пункту управління та 1 району зосередження особового складу противника.

Втрати ворога на ранок 26 квітня

Сили оборони за добу ліквідували: