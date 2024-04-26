Война, день 793-й: значительная часть американской помощи Украине уже готова к отправке

Как долго США будут поддерживать Украину

Вооружения, предусмотренные новым американским пакетом помощи, поступят в Украину чрез несколько дней, если не раньше. Об этом накануне на брифинге сообщил представитель Министерства обороны США Патрик Райдер.

Он отметил, что не будет вдаваться в подробности того, какие боеприпасы и оборудование поступят в Украину прежде всего, но подчеркнул, что процесс поставки уже идет.

“Мы уже начали процесс перемещения части оружия, боеприпасов и оборудования, которое, как я уже упоминал ранее, будет там через несколько дней, если не раньше… В списке, который мы предоставляем, есть разное оборудование и возможности. Некоторые из этих вещей, очевидно, займут больше времени, чем другие. Но когда дело доходит до таких важных возможностей как боеприпасы, вы знаете, мы уже двигаемся, чтобы осуществлять эти поставки”, — сообщил Райдер.

Комментируя то, что называют шестимесячной задержкой в помощи Украине со стороны США, представитель Пентагона признал, что ситуация на поле боя в Украине тяжелая.

“Но я думаю, что кто-либо, кто пытается сбросить со счетов украинцев, очевидно, не следит за тем, что произошло за последние пару лет. Как сказал госсекретарь, Украина имеет значение. Происходящее в Украине, с точки зрения безопасности, влияет не только на Украину, но и на европейскую и международную безопасность. Мы собираемся продолжать поддерживать их [украинцев] не только для защиты территории, которую они защищают от российской оккупации, но и для того, чтобы они вернули свою суверенную территорию. И мы собираемся делать это в долгосрочной перспективе”, — сказал Райдер.

Как может измениться ситуация на поле боя

Военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь считает, что американская помощь может принести радикальные изменения на поле боя. Ведь четкость в поставках вооружения даст возможность украинскому командованию планировать военные операции.

«До последнего момента украинское командование не могло четко планировать свои операции, кроме того, что старалось максимально наносить вред противнику и пытаться удержать линию фронта, укрепляя оборону. Сейчас, когда начнут поставлять помощь, хотел бы подчеркнуть, что помощь будут поставлять концентрированно, то есть если бы за эту помощь проголосовали в прошлом году, то на 12 месяцев, а сейчас очевидно это будет 7-8 месяцев, в зависимости от категории вооружения. И это означает, что для украинского командования наступает новый этап войны, когда можно, по крайне мере на 2024-й год спланировать и оборонительные, и наступательные операции», — рассказал Самусь.

Что произошло на фронте за сутки

На фронте сохраняется напряженная ситуация, особенно на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За прошедшие сутки произошло 114 боевых столкновений. В общем, враг нанес 4 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 2 пунктам управления, 8 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления и 1 району сосредоточения личного состава противника.

Потери врага на утро 26 апреля

Силы обороны за сутки ликвидировали: