Війна, день 784-й: у Криму пролунали вибухи на військовому аеродромі

Уночі 17 квітня в тимчасово окупованому Джанкої в Криму прогриміла серія вибухів.

Як повідомили місцеві жителі, одразу кілька гучних вибухів було чути близько 4 години ранку, перший приблизно о 3:40. Після цього, за словами очевидців, у районі аеродрому почалася пожежа.

Російські телеграм-канали повідомляють, що удар міг бути подвійним – балістикою (ATACMS) і авіаракетами Storm Shadow.

На Джанкойському аеродромі дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу, три авіаційні ескадрильї.

Офіційних коментарів поки що немає.

Також у ніч на 16 квітня в російському Брянську вдалося знеструмити кілька військових і промислових об’єктів рф. Цю інформацію підтвердили в Головному управлінні розвідки МО України.

Зокрема, внаслідок знищення трансформатора на електропідстанції без електроживлення залишилися:

військова частина №33149 (29-та окрема залізнична бригада);

111-й військовий завод (машинобудівне підприємство);

192-й центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).

У ГУР повідомляють, що зазначені об’єкти ворог використовував у війні проти України.

Що відбувається на фронті

Минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень, ворог завдав 2 ракетних і 64 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 2 пунктах управління противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.

Втрати ворога на ранок 17 квітня 2024 року

За добу ліквідовано близько 710 окупантів.

Також за минулу добу такі втрати ворожої техніки: