Війна, день 784-й: у Криму пролунали вибухи на військовому аеродромі

У середу, 17 квітня, в Україні триває 784-й день війни з росією. На фронті воїни ЗСУ протистоять щоденним спробам росіян прорвати оборону. При цьому захистити свої військові об’єкти в тилу окупантам не вдається.
Уночі 17 квітня в тимчасово окупованому Джанкої в Криму прогриміла серія вибухів.
Як повідомили місцеві жителі, одразу кілька гучних вибухів було чути близько 4 години ранку, перший приблизно о 3:40. Після цього, за словами очевидців, у районі аеродрому почалася пожежа.
Російські телеграм-канали повідомляють, що удар міг бути подвійним – балістикою (ATACMS) і авіаракетами Storm Shadow.
На Джанкойському аеродромі дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу, три авіаційні ескадрильї.
Офіційних коментарів поки що немає.
Також у ніч на 16 квітня в російському Брянську вдалося знеструмити кілька військових і промислових об’єктів рф. Цю інформацію підтвердили в Головному управлінні розвідки МО України.
Зокрема, внаслідок знищення трансформатора на електропідстанції без електроживлення залишилися:
- військова частина №33149 (29-та окрема залізнична бригада);
- 111-й військовий завод (машинобудівне підприємство);
- 192-й центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).
У ГУР повідомляють, що зазначені об’єкти ворог використовував у війні проти України.
Що відбувається на фронті
Минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень, ворог завдав 2 ракетних і 64 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.
Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 2 пунктах управління противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.
Втрати ворога на ранок 17 квітня 2024 року
За добу ліквідовано близько 710 окупантів.
Також за минулу добу такі втрати ворожої техніки:
- 4 танки;
- 18 бронемашин;
- 15 артилерійських систем;
- 1 ППО, 1 крилата ракета та 2 БПЛА;
- 24 транспортних засобів;
- 2 одиниці спецтехніки.