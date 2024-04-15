Війна, день 782-й: окупанти намагаються захопити Часів Яр і зазнають значних втрат

За тиждень Україну атакували 130 “шахедів”, понад 80 ракет і майже 700 керованих авіабомб. Про це розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Більшість “шахедів” було збито. З керованими авіабомбами, за словами президента, складніше.

Лише за вчорашній день росія вдарила по Дніпру, Нікополю, Покровську, Сумській, Харківській, Донецькій та Херсонській області.

Зеленський зазначив, що поки питання з допомогою Україні затягується, росія, попри санкції, купує за кордоном комплектуючі для “шахедів” і ракет, якими атакує Україну.

Бої за Часів Яр і ситуація на фронті

На фронті фокус поступово зміщується з Авдіївського напрямку на Часів Яр. Головком ЗСУ Олександр Сирський у facebook заявив, що російське військове керівництво поставило завдання взяти Часів Яр до 9 травня.

“Ворог зосереджує зусилля для прориву нашої оборони на захід від Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець – Донбас, оволодіння населеним пунктом Часів Яр, створення умов для подальшого просування до Краматорської агломерації”, – каже Сирський.

Він зазначає, що планам ворога заважає героїчна оборона українських захисників, які стримують щоденні атаки ворога. Піхоті росіян вдалося вийти в мікрорайон Новий (східна частина міста), однак, як заявляє головком ЗСУ, “їх знищили ударами дронів і артилерії українські військові”.

Сирський також повідомив, що для зміцнення української оборони на цьому напрямку було вжито заходів щодо суттєвого посилення бригад боєприпасами, дронами і засобами РЕБ.

Загалом на фронті минулої доби відбулося 54 бойові зіткнення, ворог завдав 8 ракетних і 85 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 5 пунктах управління та 1 складу боєприпасів ворога.

Втрати ворога на ранок 15 квітня 2024 року

Сили оборони за добу ліквідували: