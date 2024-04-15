Война, день 782-й: оккупанты пытаются захватить Часов Яр и несут значительные потери

За неделю Украину атаковали 130 «шахедов», более 80 ракет и почти 700 управляемых авиабомб. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Большинство «шахедов» были сбиты. С управляемыми авиабомбами, по словам президента, сложнее.

Только за вчерашний день россия ударила по Днепру, Никополю, Покровску, Сумской, Харьковской, Донецкой и Херсонской области.

Зеленский отметил, что пока вопрос с помощью Украине затягивается, россия, несмотря на санкции, покупает за границей комплектующие для «шахедов» и ракет, которыми атакует Украину.

Бои за Часов Яр и ситуация на фронте

На фронте фокус постепенно смещается с Авдеевского направления на Часов Яр. Главком ВСУ Александр Сырский в facebook заявил, что российское военное руководство поставило задачу взять Часов Яр до 9 мая.

«Враг сосредотачивает усилия для прорыва нашей обороны западнее Бахмута, выхода к каналу Северский Донец — Донбасс, овладения населенным пунктом Часов Яр, создания условий для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации», — говорит Сырский.

Он отмечает, что планам врага мешает героическая оборона украинских защитников, которые сдерживают ежедневные атаки врага. Пехоте россиян удалось выйти в микрорайон Новый (восточная часть города), однако, как заявляет главком ВСУ, «их уничтожили ударами дронов и артиллерии украинские военные».

Сырский также сообщил, что для укрепления украинской обороны на этом направлении были приняты меры по существенному усилению бригад боеприпасами, дронами и средствами РЭБ.

В целом на фронте за прошедшие сутки произошло 54 боевых столкновения, враг нанес 8 ракетных и 85 авиационных ударов, совершил 98 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 5 пунктам управления и 1 складу боеприпасов врага.

Потери врага на утро 15 апреля 2024

Силы обороны за сутки ликвидировали: