Війна, день 772-й: “шахеди” над Одесою та удари по російських аеродромах

Ворожа атака 5 квітня

Уночі 5 квітня 2024 року противник атакував двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 і трьома балістичними ракетами “Іскандер-М”, а також 13-ма ударними безпілотниками.

Унаслідок протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України збито всі 13 “шахедів” у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

У Силах оборони півдня повідомили, що перша хвиля атаки була спрямована на Запоріжжя і Дніпропетровську область. Протягом понад двогодинної бойової роботи було збито 9 безпілотників: 2 на Дніпропетровщині та 7 у Запорізькій області.

Ворог знову прокладає маршрути через житлові квартали мирних населених пунктів, унаслідок чого уламки збитих дронів спричинили пошкодження кількох приватних будинків і господарських будівель у Запорізькому районі. Люди не постраждали.

У наступній хвилі ворог стрімко атакував Одеську область, спрямувавши удар на енергетичну інфраструктуру. Протягом півгодинної бойової роботи всі 4 дрони були збиті.

У росії атаковано військові аеродроми

У ніч на 5 квітня в Росії були масово атаковані військові аеродроми. Повідомляється, що в Ростовській області був найбільший наліт дронів на Морозівськ, де базується аеродром, звідки злітають тактичні бомбардувальники, що несуть авіабомби. За російськими даними, збито 44 дрони.

Також російська влада підтвердила атаку на Єйськ у Краснодарському краї та аеродром в Енгельсі Саратовської області.

Чи було ураження літаків – наразі невідомо.

Про ситуацію на фронті на ранок 5 квітня

За минулу добу відбулося 65 бойових зіткнень, ворог завдав 4 ракетних і 80 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Російські війська впритул підійшли до Часів Яру на бахмутському напрямку. Про це повідомляють як українські, так і російські джерела. За даними українського військового пабліка Deep State, росіяни наблизилися до Часів Яру зі сходу на південь від Богданівки і увійшли в будинки на околицях міста.

“З огляду на ситуацію із зайняттям противником позицій в околицях, у Часів Яру найближчим часом можуть початися вуличні бої”, – коментує паблік.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських системах, 1 радіолокаційній станції, 1 станції РЕБ та 2 засобах ППО противника.

Втрати окупантів на ранок 5 квітня

Сили оборони за добу ліквідували: