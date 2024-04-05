Война, день 772-й: «шахеды» над Одессой и удары по российским аэродромам

Вражеская атак 5 апреля

Ночью 5 апреля 2024 года противник атаковал двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и тремя баллистическими ракетами «Искандер-М», а также 13-ю ударными беспилотниками.

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты все 13 «шахедов» в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях.

В Силах обороны юга сообщили, что первая волна атаки была направлена на Запорожье и Днепропетровскую область. В течение более двухчасовой боевой работы было сбито 9 беспилотников: 2 на Днепропетровщине и 7 в Запорожской области.

Враг вновь прокладывает маршруты через жилые кварталы мирных населенных пунктов, в результате чего обломки сбитых дронов вызвали повреждение нескольких частных домов и хозяйственных построек в Запорожском районе. Люди не пострадали.

В следующей волне враг стремительно атаковал Одесскую область, направив удар на энергетическую инфраструктуру. В течение получасовой боевой работы все 4 дрона были сбиты.

В россии атакованы военные аэродромы

В ночь на 5 апреля в россии были массово атакованы военные аэродромыю Сообщается, что в Ростовской области был крупнейший налет беспилотников на Морозовск, где базируется аэродром, откуда взлетают тактические бомбардировщики, несущие авиабомбы. По российским данным, сбито 44 дрона.

Также российские власти подтвердили атаку на Ейск в Краснодарском крае и аэродром в Энгельсе Саратовской области.

Было ли поражение самолётов — на данный момент неизвестно.

О ситуации на фронте на утро 5 апреля

За прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений, враг нанес 4 ракетных и 80 авиационных ударов, совершил 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенныи пунктам.

Российские войска вплотную подошли к Часов Яру на бахмутском направлении. Об этом сообщают как украинские, так и российские источники. По данным украинского военного паблика Deep State, россияне приблизились к Часов Яру с востока южнее Богдановки и вошли в дома на окраинах города.

«Учитывая ситуацию с занятием противником позиций в окрестностях, в Часов Яру в ближайшее время могут начаться уличные бои», — комментирует паблик.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских системах, 1 радиолокационной станции, 1 станции РЭБ и 2 средствам ПВО противника.

Потери оккупантов на утро 5 апреля

Силы обороны за сутки ликвидировали: