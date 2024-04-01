Війна, день 768-й: зниклих безвісти в Бучі шукають досі

Друга річниця визволення Бучі: зниклих безвісти шукають досі

Правоохоронці досі не встановили точну кількість жертв російських військових у місті Буча Київської області, яке було звільнене ЗСУ два роки тому. Буча була в окупації 33 дні – з 27 лютого до 31 березня 2022 року.

Після деокупації в Бучі було виявлено тіла 422 убитих мирних жителів, а в Бучанському районі – 1 190 тіл.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов на своїй сторінці у facebook.

“Нацполіцією розпочато понад 116 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів Росії в Україні, з них 23 тисячі скоєно в Київській області. На сьогодні зниклими безвісти вважаються 514 жителів Київської області. Залишаються невпізнаними 180 тіл наших громадян”, – йдеться в повідомленні заступника голови Нацполіції.

Поганий місяць для Чорноморського флоту рф

Березень 2024 року видався поганим місяцем для Чорноморського флоту Росії, зазначили в Силах оборони півдня. Там підсумували, скільки кораблів ворог втратив за перший місяць весни.

Зокрема, у березні затонув російський сторожовий корабель “Сергей Котов”. Крім того, пошкоджено:

великий десантний корабель “Костянтин Ольшанський”;

розвідувальний корабель “Іван Хурс”;

великий десантний корабель “Ямал”;

великий десантний корабель “Азов”.

Про ситуацію на фронті на ранок 1 квітня

На фронті ворог без значних успіхів продовжує штурмувати позиції українських захисників, особливо активно на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Минулої доби відбулося 53 бойових зіткнення, ворог завдав 22 ракетних і 79 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 пунктах управління БпЛА, 1 засобі протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та 1 артилерійському засобу ворога.

Втрати окупантів на ранок 1 квітня

За минулу добу російська армія втратила: