Війна, день 768-й: зниклих безвісти в Бучі шукають досі

Опір українців триває 768-й день. Минуло вже два роки від визволення Київщини, коли весь світ почув про Бучу, де росіяни вбили, закатували та спалили цілі родини. Окупанти намагаються наступати на кількох ділянках фронту та захистити залишки свого Чорноморського флоту.
Друга річниця визволення Бучі: зниклих безвісти шукають досі
Правоохоронці досі не встановили точну кількість жертв російських військових у місті Буча Київської області, яке було звільнене ЗСУ два роки тому. Буча була в окупації 33 дні – з 27 лютого до 31 березня 2022 року.
Після деокупації в Бучі було виявлено тіла 422 убитих мирних жителів, а в Бучанському районі – 1 190 тіл.
Про це повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов на своїй сторінці у facebook.
“Нацполіцією розпочато понад 116 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів Росії в Україні, з них 23 тисячі скоєно в Київській області. На сьогодні зниклими безвісти вважаються 514 жителів Київської області. Залишаються невпізнаними 180 тіл наших громадян”, – йдеться в повідомленні заступника голови Нацполіції.
Поганий місяць для Чорноморського флоту рф
Березень 2024 року видався поганим місяцем для Чорноморського флоту Росії, зазначили в Силах оборони півдня. Там підсумували, скільки кораблів ворог втратив за перший місяць весни.
Зокрема, у березні затонув російський сторожовий корабель “Сергей Котов”. Крім того, пошкоджено:
- великий десантний корабель “Костянтин Ольшанський”;
- розвідувальний корабель “Іван Хурс”;
- великий десантний корабель “Ямал”;
- великий десантний корабель “Азов”.
Про ситуацію на фронті на ранок 1 квітня
На фронті ворог без значних успіхів продовжує штурмувати позиції українських захисників, особливо активно на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
Минулої доби відбулося 53 бойових зіткнення, ворог завдав 22 ракетних і 79 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.
Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 3 зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 пунктах управління БпЛА, 1 засобі протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та 1 артилерійському засобу ворога.
Втрати окупантів на ранок 1 квітня
За минулу добу російська армія втратила:
- 710 окупантів,
- 20 танків,
- 17 бойових броньованих машин,
- 32 артилерійські системи,
- 9 крилатих ракет,
- 26 безпілотників.