Война, день 768-й: пропавших без вести в Буче ищут до сих пор

Вторая годовщина освобождения Бучи: пропавших без вести ищут до сих пор

Правоохранители до сих пор не установили точное число жертв российских военных в городе Буча Киевской области, который был освобожден ВСУ два года назад. Буча была в оккупации 33 дня — с 27 февраля до 31 марта 2022 года.

После деоккупации в Буче были обнаружены тела 422 убитых мирных жителей, а в Бучанском районе – 1 190 тел.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Андрей Небытов на своей странице в facebook.

«Нацполицией начато более 116 тысяч уголовных производств по фактам военных преступлений России в Украине, из них 23 тысячи совершены в Киевской области. На сегодняшний день пропавшими без вести считаются 514 жителей Киевской области. Остаются неопознанными 180 тел наших граждан», — говорится в сообщении замглавы Нацполиции.

Плохой месяц для Черноморского флота рф

Март 2024 года выдался плохим месяцем для Черноморского флота россии, отметили в Силах обороны юга. Там подытожили, сколько кораблей враг потерял за первый месяц весны.

В частности, в марте затонул российский сторожевой корабль «Сергей Котов». Кроме того, повреждены:

большой десантный корабль «Константин Ольшанский»;

разведывательный корабль «Иван Хурс»;

большой десантный корабль «Ямал»;

большой десантный корабль «Азов».

О ситуации на фронте на утро 1 апреля

На фронте враг без значительных успехов продолжает штурмовать позиции украинских защитников, особенно активно на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За прошедшие сутки произошло 53 боевых столкновения, враг нанес 22 ракетных и 79 авиационных ударов, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 пунктам управления БпЛА, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ и 1 артиллерийскому средству врага.

Потери оккупантов на утро 1 апреля

За минувшие сутки российская армия потеряла: