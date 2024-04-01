Война, день 768-й: пропавших без вести в Буче ищут до сих пор

Сопротивление украинцев продолжается 768-й день. Прошло уже два года от освобождения Киевщины, когда весь мир услышал о Буче, где россияне убили, замучили и сожгли целые семьи. Оккупанты пытаются наступать на нескольких участках фронта и защитить остатки своего Черноморского флота.
Вторая годовщина освобождения Бучи: пропавших без вести ищут до сих пор
Правоохранители до сих пор не установили точное число жертв российских военных в городе Буча Киевской области, который был освобожден ВСУ два года назад. Буча была в оккупации 33 дня — с 27 февраля до 31 марта 2022 года.
После деоккупации в Буче были обнаружены тела 422 убитых мирных жителей, а в Бучанском районе – 1 190 тел.
Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Андрей Небытов на своей странице в facebook.
«Нацполицией начато более 116 тысяч уголовных производств по фактам военных преступлений России в Украине, из них 23 тысячи совершены в Киевской области. На сегодняшний день пропавшими без вести считаются 514 жителей Киевской области. Остаются неопознанными 180 тел наших граждан», — говорится в сообщении замглавы Нацполиции.
Плохой месяц для Черноморского флота рф
Март 2024 года выдался плохим месяцем для Черноморского флота россии, отметили в Силах обороны юга. Там подытожили, сколько кораблей враг потерял за первый месяц весны.
В частности, в марте затонул российский сторожевой корабль «Сергей Котов». Кроме того, повреждены:
- большой десантный корабль «Константин Ольшанский»;
- разведывательный корабль «Иван Хурс»;
- большой десантный корабль «Ямал»;
- большой десантный корабль «Азов».
О ситуации на фронте на утро 1 апреля
На фронте враг без значительных успехов продолжает штурмовать позиции украинских защитников, особенно активно на Авдеевском и Новопавловском направлениях.
За прошедшие сутки произошло 53 боевых столкновения, враг нанес 22 ракетных и 79 авиационных ударов, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 пунктам управления БпЛА, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ и 1 артиллерийскому средству врага.
Потери оккупантов на утро 1 апреля
За минувшие сутки российская армия потеряла:
- 710 оккупантов,
- 20 танков,
- 17 боевых бронированных машин,
- 32 артиллерийские системы,
- 9 крылатых ракет,
- 26 беспилотников.