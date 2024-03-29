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Війна, день 765-й: вночі росія знову масово атакувала українську енергетику

Війна, день 765-й: вночі росія знову масово атакувала українську енергетику

Війна в Україні триває сімсот шістдесят п’яту добу. Вночі росіяни вдарили по теплових і гідроелектростанціях у центральних і західних регіонах України. На фронті ворог продовжує спроби прорвати оборону наших захисників, але отримує гідну відсіч.

Що відомо про масовану атаку 29 березня

Під час масштабної атаки росії на Україну в ніч на 29 березня рашисти максимально використали арсенал нападу, застосувавши ракети різних типів та ударні безпілотники.

Пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах, повідомляє телеграм-канал “Одеського життя”.

У Повітряних силах повідомили, що внаслідок нічного протиповітряного бою знищено 84 з 99 повітряних цілей:

  • 58 “шахедів”;
  • 17 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 5 керованих авіаційних ракет Х-59;
  • 4 крилаті ракети “Іскандер-К”.

Удари було завдано по об’єктах у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях. Також вибухи пролунали в Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях.

У Дніпропетровській області пошкоджено об’єкти енергетики в трьох районах, кілька людей дістали поранення, – ОВА.

Львівські пабліки повідомляють, що удар було завдано по району міста Стрий, де розташовані газообмінний вузол і газосховище.

Під удар потрапили три теплоелектростанції ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання електростанцій.

Наразі у Дніпропетровській області діють аварійні відключення світла, у Харківській – погодинні графіки.

Про ситуацію на фронті на ранок 29 березня 2024 року

Минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень, ворог завдав 16 ракетних і 131 авіаційного удару, здійснив 128 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 4 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 1 складу боєприпасів окупантів.

Втрати ворога на ранок 29 березня

Втрати російських окупантів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну сягнули вже близько 440 790 осіб, 6922 танки та сотень одиниць військової техніки, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

За добу знищено:

  • 820 військових,
  • 8 танків,
  • 27 бойових броньованих машин,
  • 28 артилерійських систем,
  • 56 БпЛА,
  • 6 засобів ППО

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Редакція ПРОФІЛЬ
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