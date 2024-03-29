Війна, день 765-й: вночі росія знову масово атакувала українську енергетику

Війна в Україні триває сімсот шістдесят п’яту добу. Вночі росіяни вдарили по теплових і гідроелектростанціях у центральних і західних регіонах України. На фронті ворог продовжує спроби прорвати оборону наших захисників, але отримує гідну відсіч.
Що відомо про масовану атаку 29 березня
Під час масштабної атаки росії на Україну в ніч на 29 березня рашисти максимально використали арсенал нападу, застосувавши ракети різних типів та ударні безпілотники.
Пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах, повідомляє телеграм-канал “Одеського життя”.
У Повітряних силах повідомили, що внаслідок нічного протиповітряного бою знищено 84 з 99 повітряних цілей:
- 58 “шахедів”;
- 17 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 5 керованих авіаційних ракет Х-59;
- 4 крилаті ракети “Іскандер-К”.
Удари було завдано по об’єктах у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях. Також вибухи пролунали в Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях.
У Дніпропетровській області пошкоджено об’єкти енергетики в трьох районах, кілька людей дістали поранення, – ОВА.
Львівські пабліки повідомляють, що удар було завдано по району міста Стрий, де розташовані газообмінний вузол і газосховище.
Під удар потрапили три теплоелектростанції ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання електростанцій.
Наразі у Дніпропетровській області діють аварійні відключення світла, у Харківській – погодинні графіки.
Про ситуацію на фронті на ранок 29 березня 2024 року
Минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень, ворог завдав 16 ракетних і 131 авіаційного удару, здійснив 128 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.
Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 4 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 1 складу боєприпасів окупантів.
Втрати ворога на ранок 29 березня
Втрати російських окупантів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну сягнули вже близько 440 790 осіб, 6922 танки та сотень одиниць військової техніки, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
За добу знищено:
- 820 військових,
- 8 танків,
- 27 бойових броньованих машин,
- 28 артилерійських систем,
- 56 БпЛА,
- 6 засобів ППО