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Война, день 765-й: ночью россия снова массово атаковала украинскую энергетику

Война, день 765-й: ночью россия снова массово атаковала украинскую энергетику

Война в Украине продолжается семьсот шестьдесят пятые сутки. Ночью россияне ударили по тепловым и гидроэлектростанциям в центральных и западных регионах Украины. На фронте враг продолжает попытки прорвать оборону наших защитников, но получает достойный отпор.

Что известно о массированной атаке 29 марта

Во время масштабной атаки россии на Украину в ночь на 29 марта рашисты максимально использовали арсенал нападения, применив ракеты разных типов и ударные беспилотники.

Повреждения получили тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах, сообщает телеграм-канал «Одесской жизни».

В Воздушных силах сообщили, что в результате ночного противовоздушного боя уничтожено 84 из 99 воздушных целей:

  • 58 «шахедов»;
  • 17 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 5 управляемых авиационных ракет Х-59;
  • 4 крылатые ракеты «Искандер-К».

Удары были нанесены по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Также взрывы прозвучали в Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.

В Днепропетровской области повреждены объекты энергетики в трех районах, несколько человек получили ранения, — ОВА.

Львовские паблики сообщают, что удар был нанесен по району города Стрый, где расположены газообменный узел и газохранилище.

Под удар попали три теплоэлектростанции ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование электростанций.

На данный момент в Днепропетровской области действуют аварийные отключения света, в Харьковской — почасовые графики.

О ситуации на фронте на утро 29 марта 2024

За прошедшие сутки произошло 59 боевых столкновений, враг нанес 16 ракетных и 131 авиационный удар, совершил 128 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 4 пунктам управления, 4 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 1 складу боеприпасов оккупантов.

Потери врага на утро 29 марта

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 440 790 человек, 6922 танка и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

За сутки уничтожено:

  • 820 военных,
  • 8 танков,
  • 27 боевых бронированных машин,
  • 28 артиллерийских систем,
  • 56 БПЛА,
  • 6 средств ПВО

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Редакция ПРОФИЛЬ
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