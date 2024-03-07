Війна, день 743-й: чи зможе ЗСУ повернути ініціативу на фронті

Коротко про ситуацію на фронті

Наразі на фронті кілька гарячих напрямків, де противник максимально зосереджує свої сили, – це Авдіївка, напрямок Часова Яра та поблизу Тернів у бік Лиману.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявив, що Україна стабілізує лінію фронту і почне готуватися до контрударних дій для перехоплення ініціативи.

За його словами, ситуація на полі бою важка, але контрольована, росія намагається якнайбільше окупувати українську територію і хоче зробити це до виборів президента рф, які відбудуться в березні, тому на штурм кидається “все, що можливо і неможливо”.

За минулу добу відбулося 92 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 6 ракетних і 90 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано поразки по 1 району зосередження особового складу, 1 складу боєприпасів і 4 артилерійських засобах противника.

Без західної допомоги ЗСУ доведеться приймати складні рішення

Українським збройним силам буде складніше повернути собі ініціативу по всій лінії фронту, якщо триватимуть затримки допомоги від Заходу. Про це повідомили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 6 березня йдеться, що росія запланувала нову наступальну операцію навесні-влітку 2024 року.

За словами аналітиків, невизначеність щодо майбутньої допомоги від Заходу, найімовірніше, обмежує оперативне планування українського військового командування. Україні доведеться ухвалювати складні рішення через затримку критично важливого озброєння від західних партнерів. Ці рішення стосуватимуться розподілу ресурсів між майбутніми оперативно важливими контрнаступальними операціями та обороною.

Експерти зазначили, що безпекова допомога від Заходу має вирішальне значення як для здатності України концентрувати сили для майбутніх контрнаступальних операцій, так і для її здатності достатньо послабити російські війська.

Втрати ворога на ранок 7 березня 2024 року

Сили оборони за добу ліквідували: