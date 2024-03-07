Война, день 743-й: сможет ли ВСУ вернуть инициативу на фронте

Коротко о ситуации на фронте

Сейчас на фронте несколько горячих направлений, где противник максимально сосредоточивает свои силы — это Авдеевка, направление Часового Яра и вблизи Тернов в сторону Лимана.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк заявил, что Украина стабилизирует линию фронта и начнет готовиться к контрударным действиям для перехвата инициативы.

По его словам, ситуация на поле боя тяжелая, но контролируемая, россия пытается как можно больше оккупировать украинскую территорию и хочет сделать это до выборов президента рф, которые пройдут в марте, поэтому на штурм бросается «все, что возможно и невозможно».

За прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновения. Всего враг нанес 6 ракетных и 90 авиационных ударов, совершил 115 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 складу боеприпасов, и 4 артиллерийских средствах противника.

Без западной помощи ВСУ придется принимать сложные решения

Украинским вооруженным силам будет сложнее вернуть себе инициативу по всей линии фронта, если будут продолжаться задержки помощи от Запада. Об этом сообщили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 6 марта говорится, что россия запланировала новую наступательную операцию весной-летом 2024 года.

По словам аналитиков, неопределенность касательно будущей помощи от Запада, скорее всего, ограничивает оперативное планирование украинского военного командования. Украине придется принимать сложные решения из-за задержки критически важного вооружения от западных партнеров. Эти решения будут касаться распределения ресурсов между будущими оперативно важными контрнаступательными операциями и обороной.

Эксперты отметили, что помощь от Запада в сфере безопасности имеет решающее значение как для способности Украины концентрировать силы для будущих контрнаступательных операций, так и для ее способности достаточно ослабить российские войска.

Потери врага на утро 7 марта 2024

Силы обороны за сутки ликвидировали: