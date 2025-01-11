Мінус 47 ворожих безпілотників

За інформацією Повітряних сил, у ніч на 11 січня 2025 року противник атакував 74 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Станом на 09:00 годин 11 січня зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України збили 47 ударних БПЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях.

Через падіння збитих ворожих безпілотників у семи областях України пошкоджено господарські будинки, установи, приватні будинки, автотранспорт. Попередньо, без жертв, наслідки ліквідують, постраждалим надається допомога.

27 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачено (без негативних наслідків).

За інформацією Повітряного командування “Південь”, на Півдні України в ніч на 11 січня 2025 року збито 5 “шахедів” та безпілотників інших типів.

Також минулої доби, 10 січня 2025 року, знищено розвідувальний БпЛА «Supercam».

Окрім цього, російські окупанти атакували Миколаївщину, тип повітряної мети уточнюється.

Коротко про ситуацію на фронті

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 213 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав за позиціями українських підрозділів та населених пунктів 17 авіаударів, скинувши 39 керованих авіабомб (КАБів). Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, у тому числі 218 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для поразки 1942 дрона-камікадзе.

Зокрема, агресор наносив авіаудари, зокрема у районах населених пунктів Велика Новосілка, Бурлацьке Донецької області; П’ятихатки, Веселянка, Приморське, Степногірськ, Малокатеринівка, Новояківлівка Запорізької області.

Покровський напрямок фронту залишається одним із «найгарячіших»: минулої доби наші захисники зупинили там 72 штурмові та наступальні дії агресора в районах населених пунктів Новополтавка, Тарасівка, Баранівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Луч, Лисівка, Мирноград, Новий Труд, Звірове, Удачне, Котлине, Новоолександрівка, Нововасильівка, Новоандріївка, Новоєлизаветівка, Андріївка, Курахове, Дачне, Петропавлівка, Ясинове та Янтарне.

А на Курщині підрозділи Сил оборони України минулої доби відбили 29 атак російських загарбників. Противник здійснив 386 артилерійських обстрілів, з них 14 – із реактивних систем залпового вогню.

Ніч на 11 січня виявилася «вибуховою» у Криму

Ця ніч видалася досить «вибуховою» у тимчасово окупованому Криму та ряді російських міст: очевидці повідомляли про масовану атаку безпілотників.

Вибухи чули жителі Джанкоя, Феодосії, Керчі, а також Анапи, Бердянська, Слов’янська на Кубані, Воронежа, Курська та Новоросійська.

Також повідомлялося про пожежу в районі порту в Новоросійську, а в Анапі з перервами лунала сирена повітряної тривоги. Кримський міст був закритий понад три години.

Над Воронезькою областю вночі було «збито понад 15 дронів», повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв. За його відомостями, «постраждалих та руйнувань немає». Голови решти атакованих регіонів нічого ще не повідомляли.

Втрати ворога на ранок 11 січня 2025

Минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили два пункти управління, два засоби протиповітряної оборони, два склади з боєприпасами, десять районів зосередження особового складу, дві радіоелектронної станції боротьби російських загарбників.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби втрати російських загарбників склали 1570 одиниць. Також українські воїни знешкодили: