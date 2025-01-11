Минус 47 вражеских беспилотников

По информации Воздушных сил, в ночь на 11 января 2025 года противник атаковал 74 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов.

По состоянию на 09:00 часов 11 января зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбили 47 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях.

Из-за падения сбитых вражеских беспилотников в семи областях Украины повреждены хозяйственные здания, учреждения, частные дома, автотранспорт. Предварительно, без жертв, последствия ликвидируют, пострадавшим оказывается помощь.

27 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

По информации Воздушного командования «Південь», на Юге Украины в ночь на 11 января 2025 года сбито 5 «шахедов» и беспилотников других типов.

Также за прошедшие сутки, 10 января 2025 года, уничтожен разведывательный БпЛА «Supercam».

Помимо этого, российские оккупанты атаковали Николаевщину, тип воздушной цели уточняется.

Коротко о ситуации на фронте

Как сообщает Генштаб ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 213 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 17 авиаударов, сбросив 39 управляемых авиабомб (КАБов). Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, в том числе 218 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 1942 дрона-камикадзе.

В частности, агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Бурлацкое Донецкой области; Пятихатки, Веселянка, Приморское, Степногорск, Малокатериновка, Новояковловка Запорожской области.

Покровское направление фронта остается одним из самых «горячих»: за прошедшие сутки наши защитники остановили там 72 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Новополтавка, Тарасовка, Барановка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Мирноград, Новый Труд, Зверево, Удачное, Котлино, Новоалександровка, Нововасильевка, Новоандреевка, Новоелизаветовка, Андреевка, Курахово, Дачное, Петропавловка, Ясиново и Янтарное.

А на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 29 атак российских захватчиков. Противник совершил 386 артиллерийских обстрелов, из них 14 — из реактивных систем залпового огня.

Ночь на 11 января оказалась «взрывной» в Крыму

Эта ночь выдалась довольно «взрывной» во временно оккупированном Крыму и ряде российских городов: очевидцы сообщали о массированной атаке беспилотников.

Взрывы слышали жители Джанкоя, Феодосии, Керчи, а также Анапы, Бердянска, Славянска на Кубани, Воронежа, Курска и Новороссийска.

Также сообщалось о пожаре в районе порта в Новороссийске, а в Анапе с перерывами звучала сирена воздушной тревоги. Крымский мост был закрыт в течение более трех часов.

Над Воронежской областью ночью было «сбито более 15 дронов», сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его сведениям, «пострадавших и разрушений нет». Главы остальных атакованных регионов ничего еще не сообщали.

Потери врага на утро 11 января 2025

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, два средства противовоздушной обороны, два склада с боеприпасами, десять районов сосредоточения личного состава, две радиоэлектронной станции борьбы российских захватчиков.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1570 единиц. Также украинские воины обезвредили: