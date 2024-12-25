Война, день 1036: на рождественские праздники враг обстреливает жилые дома и энергетику Украины

В среду, 25 декабря 2024 года, начались тысяча тридцать шестые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Ситуация на фронте остается сложной. Противник, не перестает атаковать позиции наших воинов, однако и сам несет значительные потери. О ситуации как на самых «горячих» направлениях фронта – в сводке «Одесской жизни»
Рождественское утро в Украине началось с массированного ракетного обстрела
В среду утром, 25 декабря, россияне массированно атакуют Украину ракетами и дронами, в частности были пуски со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и пуски крылатых ракет с Черного моря. «Укрэнерго» ввело экстренные графики обесточений по всей стране.
Как отмечает телеграканал «Николаевский Ванек», этот обстрел «уникальный»: во-первых ракеты давно не заходили через район Покровска, во-вторых работали не только по свету, а и по воде, теплу и газу. Со светом будут проблемы, приходы по энергетике есть, в некоторых местах существенные…»
По данным мониторинговых каналов, атака различными типами БпЛА продолжается непрерывно уже более 18 часов — с 14:00 24 декабря.
В Сочельник враг ударил по жилому дому в Кривом Роге
24 декабря россияне попали ракетой в 4-этажный многоквартирный дом — часть здания полностью разрушена с первого по четвертый этаж.
В результате российского удара известно о 17 пострадавших. Среди них — 16-летняя девочка. Десять из них госпитализировали. Четверо — в тяжелом состоянии. Один человек погиб.
О ситуации на самых «горячих» направлениях фронта
По данным Генштаба ВСУ , за прошедшие сутки зафиксировано 266 боевых столкновений.
На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Нового Труда, Даченского, Шевченко, Волчьего и Нововасильевки.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 36 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Петропавловки, Шевченко и в районе Курахово.
На Времовском направлении противник совершил 34 штурма наших позиций в районах Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Константинополя, Разлива, Раздольного, Нового Комара, Новоселки, Большой Новоселки и Сторожевого.
Сложная ситуация сложилась в Торецке Донецкой области, где бои идут фактически за каждый дом. Об этом 24 декабря в эфире телемарафона заявила спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова.
«В Торецке сейчас самая сложная ситуация, потому что буквально с начала этих суток враг провел 11 штурмов и некоторые из них еще продолжаются. Здесь действительно очень напряженная ситуация. Бои ведутся за каждый дом. И нужно понимать, что где-то они могут продвинуться на один дом – и буквально на следующий день мы этот дом уже отбиваем», – рассказала представительница ОТУ.
Потери врага: минус еще 1600 оккупантов
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления БпЛА, склад с боеприпасами, пять районов сосредоточения личного состава, средство РЭБ и две артиллерийские системы противника.
Также за сутки уничтожено:
- четыре танка,
- восемь боевых бронированных машин,
- 10 артиллерийских систем,
- 74 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 31 автомобиль.