Война, день 1036: на рождественские праздники враг обстреливает жилые дома и энергетику Украины

Рождественское утро в Украине началось с массированного ракетного обстрела

В среду утром, 25 декабря, россияне массированно атакуют Украину ракетами и дронами, в частности были пуски со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и пуски крылатых ракет с Черного моря. «Укрэнерго» ввело экстренные графики обесточений по всей стране.

Как отмечает телеграканал «Николаевский Ванек», этот обстрел «уникальный»: во-первых ракеты давно не заходили через район Покровска, во-вторых работали не только по свету, а и по воде, теплу и газу. Со светом будут проблемы, приходы по энергетике есть, в некоторых местах существенные…»

По данным мониторинговых каналов, атака различными типами БпЛА продолжается непрерывно уже более 18 часов — с 14:00 24 декабря.

В Сочельник враг ударил по жилому дому в Кривом Роге

24 декабря россияне попали ракетой в 4-этажный многоквартирный дом — часть здания полностью разрушена с первого по четвертый этаж.

В результате российского удара известно о 17 пострадавших. Среди них — 16-летняя девочка. Десять из них госпитализировали. Четверо — в тяжелом состоянии. Один человек погиб.

О ситуации на самых «горячих» направлениях фронта

По данным Генштаба ВСУ , за прошедшие сутки зафиксировано 266 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Нового Труда, Даченского, Шевченко, Волчьего и Нововасильевки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 36 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Петропавловки, Шевченко и в районе Курахово.

На Времовском направлении противник совершил 34 штурма наших позиций в районах Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Константинополя, Разлива, Раздольного, Нового Комара, Новоселки, Большой Новоселки и Сторожевого.

Сложная ситуация сложилась в Торецке Донецкой области, где бои идут фактически за каждый дом. Об этом 24 декабря в эфире телемарафона заявила спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова.

«В Торецке сейчас самая сложная ситуация, потому что буквально с начала этих суток враг провел 11 штурмов и некоторые из них еще продолжаются. Здесь действительно очень напряженная ситуация. Бои ведутся за каждый дом. И нужно понимать, что где-то они могут продвинуться на один дом – и буквально на следующий день мы этот дом уже отбиваем», – рассказала представительница ОТУ.

Потери врага: минус еще 1600 оккупантов

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления БпЛА, склад с боеприпасами, пять районов сосредоточения личного состава, средство РЭБ и две артиллерийские системы противника.

Также за сутки уничтожено: