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Война, день 1034: украинские разведчики уничтожили важный склад россиян

Война, день 1034: украинские разведчики уничтожили важный склад россиян

В понедельник, 23 декабря 2024 года, начались тысяча тридцать четвертые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Ситуация на фронте остается сложной. Противник, не перестает атаковать позиции наших воинов, однако и сам несет значительные потери. О ситуации как на самых «горячих» направлениях фронта – в сводке «Одесской жизни».

В россии уничтожен склад с деталями к «шахедам»

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На территории экономической зоны «Алабуга» в России вспыхнул склад, где хранили детали к БПЛА типа «Shahed-136», которые агрессор применяет для ударов по Украине. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, на складе хранились 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационные системы, тепловизионные видеокамеры для изготовления шахедов. Все сгорело.

Нанесенные в результате уничтожения российского склада потери агрессора оцениваются в 16 миллионов долларов.

«Загадочный разрушительный пожар стал очередным ударом по военно-промышленному комплексу террористической россии», — отметили в ГУР.

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Самые «горячие» направления фронта и сбитые «шахеды»

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 234 боевых столкновения.

На Времовском направлении противник совершил 44 штурма наших позиций в районах Большой Новоселки, Константинопольского, Янтарного, Успеновки, Разлива, Раздольного, Новоселки, Благодатного, Времовки и в направлении населенного пункта Багатир. При отражении штурмов наши воины уничтожили 1 танк и 2 ББМ противника, еще 3 танка и 1 ББМ — повреждены.

На Лиманском направлении враг атаковал 36 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергиевка, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Надежда, Ивановка, Терны, Торецк, Григорьевка и в направлении Дружелюбовки, Дибровы, Серебрянки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых и наступательных действий агрессора вблизи населенных пунктов, таких как Лисовка, Сухая Балка, Луч, Зеленое, Украинка, Даченское, Шевченко, Новоукраинка, Покровск, Нововасильевка, Новоелизаветовка и Новооленовка.

С 10.00 22 декабря по 23 декабря 2024 года противник атаковал Украину 72 «шахедами».

По состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 47 ударных БПЛА. Еще 25 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны.

В Хмельницкой и Киевской областях из-за российской атаки повреждены частные предприятия и дома граждан, предварительно без жертв, пострадавшим оказывается.

КНДР снова отправит солдат для войны в Украине

Северная Корея, по всей видимости, готовится перебросить в россию дополнительные войска, а также военную технику, в том числе дроны-камикадзе.

К такому выводу пришли в разведке Южной Кореи, сообщает Yonhap.

«Комплексная оценка многочисленных разведданных показывает, что Северная Корея готовится к ротации или увеличению численности войск (в россии), в то же время поставляя 240-миллиметровые ракетные установки и 170-миллиметровые самоходные артиллерийские установки», – говорится в сообщении.

На данный момент разведывательное агентство Южной Кореи, оценивает потери Севера на войне против Украины примерно в 1100 человек.

В Южной Корее также видят признаки того, что КНДР переходит к производству и поставкам беспилотников-камикадзе.

Потери врага: минус еще 1990 оккупантов

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, одну станцию РЭБ, склад боеприпасов, склад БпЛА, кроме того, поражены четыре других важных объекта захватчиков.

потери врага

Также украинские воины обезвредили:

  • 6 танков,
  • 15 боевых бронированных машин,
  • 29 артиллерийских систем,
  • 55 БпЛА оперативно-тактического уровня,
  • 1 крылатую ракету,
  • 69 единиц автомобильной и спецтехники.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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