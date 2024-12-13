Війна, день 1024: росіяни наближаються до Покровська, в Україну терміново відправляють велику партію зброї

США нададуть допомогу Україні на 500 млн доларів

Увечері 12 грудня адміністрація Байдена оголосила про пакет допомоги на суму 500 мільйонів доларів, який дозволить вилучити обладнання зі складів армії США.

Високопоставлений чиновник адміністрації розповів, що адміністрація вкладає ресурси в те, щоб Київ отримав оголошену зброю до того, як Байден залишить посаду. За його словами, Пентагон вживає історичних заходів для переміщення величезної кількості зброї в Україну протягом наступних п’яти тижнів.

«Відсьогодні до середини січня ми доставимо в Україну сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні бронетехніки та інші критичні засоби», – додав він.

Наступ на Покровськ: що відомо

Російські диверсійно-розвідувальні групи вже намагаються «просочуватися» в межі міста Покровська, Про це заявив ВВС Україна співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий.

«Противника помітили вже далеко за селом Шевченко. Вони будуть продовжувати рухатися в бік Покровська. Я не кажу, що ось зараз почнеться масштабний наступ на місто, але вони вестимуть розвідувальну і дестабілізаційну діяльність, намагатимуться «промацувати» українську оборону», – вважає OSINT-аналітик.

Також Погорілий вказує на те, що росіяни перекинули на цей напрямок досвідчені підрозділи операторів ударних БПЛА, зокрема на оптоволокні. Це дає їм змогу вражати залізничний та автомобільний транспорт біля Покровська.

«Останнім часом це основна тактика росіян – перекриття логістичних шляхів. Так було біля Вугледара, Селидового, а зараз відбувається біля Курахового, Великої Новосілки та Покровська, – каже керівник DeepState, – Відсутність нормальної логістики призводить до збільшення втрат і ослаблення оборони».

Український історик і військовий аналітик Михайло Жирохов, посилаючись на свої джерела, каже, що траса Покровськ-Павлоград-Дніпро вже не є доступною для військової логістики. Бійцям ЗСУ рекомендували використовувати інші шляхи.

Крім того, за його даними, почалося часткове виведення українських підрозділів, насамперед артилерії, за межі міста.

«Дорогою на Дніпро вже не користуються. Вона вже в зоні досяжності FPV-дронів. Прийшло у війська розпорядження нею не користуватися», – повідомив він ВВС.

Що відбувається на інших ділянках фронту

За даними генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Нова Праця, Піщане, Шевченко та Чумацьке.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 51 атаку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Сонцівки, Старих Тернів, Курахового, Дальнього та Успенівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 31 штурм. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

Триває операція в Курській області, де українські воїни стримали 21 атакувальну дію загарбників. Також терористична армія не припиняє бомбардування власних територій; за наявною інформацією, минулої доби противник завдав 12 авіаударів із застосуванням 18 КАБ.

Втрати ворога на ранок 13 грудня: мінус ще 1390 окупантів

За минулу добу українська авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили сім районів зосередження особового складу та озброєння і військової техніки російських загарбників.

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