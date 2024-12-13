Война, день 1024: россияне приближаются к Покровску, в Украину срочно отправляют большую партию оружия

В пятницу, 13 декабря 2024 года, начались тысяча двадцать четвертые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии росии против Украины. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории. «Одесская жизнь» предлагает вниманию своих читателей краткую утреннюю сводку основных событий за прошедшие сутки.
США предоставит помощь Украине на 500 млн долларов
Вечером 12 декабря администрация Байдена объявила о пакете помощи на сумму 500 миллионов долларов, который позволит изъять оборудование со складов армии США.
Высокопоставленный чиновник администрации рассказал, что администрация вкладывает ресурсы в то, чтобы Киев получил объявленное оружие до того, как Байден покинет пост. По его словам, Пентагон принимает исторические меры для перемещения огромного количества оружия в Украину в течение следующих пяти недель.
«С сегодняшнего дня до середины января мы доставим в Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни бронетехники и другие критические средства», — добавил он.
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Наступление на Покровск: что известно
Российские диверсионно-разведывательные группы уже пытаются «просачиваться» в пределы города Покровска, Об этом заявил ВВС Украина соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый.
«Противника заметили уже далеко за селом Шевченко. Они будут продолжать двигаться в сторону Покровска. Я не говорю, что вот сейчас начнется масштабное наступление на город, но они будут вести разведывательную и дестабилизационную деятельность, пытаться «прощупывать» украинскую оборону», — считает OSINT-аналитик.
Также Погорелый указывает на то, что россияне перебросили на это направление опытные подразделения операторов ударных БПЛА, в частности на оптоволокне. Это позволяет им поражать железнодорожный и автомобильный транспорт возле Покровска.
«В последнее время это основная тактика россиян — перекрытие логистических путей. Так было возле Угледара, Селидово, а сейчас происходит возле Курахово, Большой Новоселки и Покровска, — говорит руководитель DeepState, — Отсутствие нормальной логистики приводит к увеличению потерь и ослаблению обороны».
Украинский историк и военный аналитик Михаил Жирохов со ссылки на свои источники говорит, что трасса Покровск-Павлоград-Днепр уже не является доступной для военной логистики. Бойцам ВСУ рекомендовали использовать другие пути.
Кроме того, по его данным, начался частичный вывод украинских подразделений, в первую очередь артиллерии, за пределы города.
«Дорогой на Днепр уже не пользуются. Она уже в зоне досягаемости FPV-дронов. Пришло в войска распоряжение ею не пользоваться» — сообщил он ВВС.
Что происходит на других участках фронта
По данным генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 210 боевых столкновений.
На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Песчаное, Шевченко и Чумацкое.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 51 атаку. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Сонцовки, Старых Тернов, Курахово, Дальнего и Успеновки.
На Времовском направлении противник совершил 31 штурм. Активно привлекал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию.
Продолжается операция в Курской области, где украинские воины сдержали 21 атакующее действие захватчиков. Также террористическая армия не прекращает бомбардировки собственных территорий; по имеющейся информации, за прошедшие сутки противник нанес 12 авиаударов с применением 18 КАБ.
Потери врага на утро 13 декабря: минус еще 1390 оккупантов
За минувшие сутки украинская авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники российских захватчиков.
Также украинские воины обезвредили:
- 5 танков,
- 31 боевую бронированную машину,
- 6 артиллерийских систем,
- 65 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 50 автомобилей.