Война, день 1024: россияне приближаются к Покровску, в Украину срочно отправляют большую партию оружия

США предоставит помощь Украине на 500 млн долларов

Вечером 12 декабря администрация Байдена объявила о пакете помощи на сумму 500 миллионов долларов, который позволит изъять оборудование со складов армии США.

Высокопоставленный чиновник администрации рассказал, что администрация вкладывает ресурсы в то, чтобы Киев получил объявленное оружие до того, как Байден покинет пост. По его словам, Пентагон принимает исторические меры для перемещения огромного количества оружия в Украину в течение следующих пяти недель.

«С сегодняшнего дня до середины января мы доставим в Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни бронетехники и другие критические средства», — добавил он.

Наступление на Покровск: что известно

Российские диверсионно-разведывательные группы уже пытаются «просачиваться» в пределы города Покровска, Об этом заявил ВВС Украина соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый.

«Противника заметили уже далеко за селом Шевченко. Они будут продолжать двигаться в сторону Покровска. Я не говорю, что вот сейчас начнется масштабное наступление на город, но они будут вести разведывательную и дестабилизационную деятельность, пытаться «прощупывать» украинскую оборону», — считает OSINT-аналитик.

Также Погорелый указывает на то, что россияне перебросили на это направление опытные подразделения операторов ударных БПЛА, в частности на оптоволокне. Это позволяет им поражать железнодорожный и автомобильный транспорт возле Покровска.

«В последнее время это основная тактика россиян — перекрытие логистических путей. Так было возле Угледара, Селидово, а сейчас происходит возле Курахово, Большой Новоселки и Покровска, — говорит руководитель DeepState, — Отсутствие нормальной логистики приводит к увеличению потерь и ослаблению обороны».

Украинский историк и военный аналитик Михаил Жирохов со ссылки на свои источники говорит, что трасса Покровск-Павлоград-Днепр уже не является доступной для военной логистики. Бойцам ВСУ рекомендовали использовать другие пути.

Кроме того, по его данным, начался частичный вывод украинских подразделений, в первую очередь артиллерии, за пределы города.

«Дорогой на Днепр уже не пользуются. Она уже в зоне досягаемости FPV-дронов. Пришло в войска распоряжение ею не пользоваться» — сообщил он ВВС.

Что происходит на других участках фронта

По данным генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 210 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Песчаное, Шевченко и Чумацкое.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 51 атаку. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Сонцовки, Старых Тернов, Курахово, Дальнего и Успеновки.

На Времовском направлении противник совершил 31 штурм. Активно привлекал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию.

Продолжается операция в Курской области, где украинские воины сдержали 21 атакующее действие захватчиков. Также террористическая армия не прекращает бомбардировки собственных территорий; по имеющейся информации, за прошедшие сутки противник нанес 12 авиаударов с применением 18 КАБ.

Потери врага на утро 13 декабря: минус еще 1390 оккупантов

За минувшие сутки украинская авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники российских захватчиков.

Также украинские воины обезвредили: