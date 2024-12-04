Війна, день 1015: росія готує масштабний наступ на Херсон

Окрім наступу на Запоріжжя росіяни можуть найближчим часом здійснити ще одну операцію. Вони планують форсувати Дніпро з метою наступу на Херсон. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

За інформацією джерел видання, війська рф звозять у райони, розташовані на лівому березі Дніпра, обладнання для зведення понтонних переправ і готують війська.

Зазначається, що росія в рамках можливих переговорів хоче вимагати всю територію Херсонської та Запорізької областей, а не тільки ту їхню частину, які РФ вдалося захопити. Тож на випадок, якщо такі переговори відбудуться, Москва прагне зняти дискусії про контроль над цими двома областями.



Повітряна атака 4 грудня

У ніч на 4 грудня 2024 року ворог атакував Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69 і 50-ма ударними БпЛА, повідомили в Повітряних силах.

Станом на 9.00:

збито 29 ворожих БПЛА.

18 безпілотників локально втрачено,

1 – вийшов із повітряного простору України.

У росії вночі було гучно

У ніч на 4 грудня прогриміли вибухи в районі авіабази Дягілєво на околиці міста Рязань.

На авіабазі Дягілєво, за відкритими даними, дислоковано 43-й Центр бойового застосування і перенавчання льотного складу (ЦБО ПЛС), оснащений літаками Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26. Крім того, на цьому аеропорту розташований 203-й окремий авіаполк літаків-заправників, оснащений літаками-заправниками Іл-78.

Крім того, на атаку безпілотників скаржилися в Новоросійську, Таганрозі та Брянську.

Міністерство оборони РФ заявило, що за ніч «перехоплено і знищено» 24 безпілотники над Ростовською, Брянською, Бєлгородською, Рязанською, Астраханською областями і Краснодарським краєм.

Пізніше відомство країни-терориста повідомило про ще 11 дронів, нібито збитих над Ростовською, Курською, Брянською, Рязанською та Калузькою областями.

Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби відбулося 192 бойових зіткнення.

44 атаки відбили наші захисники на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутися неподалік Миролюбівки, Лисівки, Луча, Даченського, Чумацького та Новопустинки.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. У районах Сонцівки, Зорі, Дальнього, Курахового, Єлизаветівки та Ганнівки окупанти 44 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Сили оборони зачистили російський плацдарм на правому березі річки Оскіл, біля села Новомлинськ Куп’янського району Харківщини.

У Генштабі заявили, що українські захисники вибили росіян за допомогою артилерії та підрозділів безпілотних літальних апаратів. Зачистку місцевості біля Новомлинська проводили воїни 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».

«У результаті успішної операції ворога знищили. Правий берег Оскола перебуває під контролем Сил оборони. Над Новомлинськом майорять українські прапори», – йдеться в повідомленні.

Про форсування росіянами річки Оскіл, якою проходить лінія фронту від державного кордону до Куп’янська, стало відомо 24 листопада.



Втрати ворога: мінус ще 1670 окупантів

Три удари по районах зосередження особового складу та ОВТ противника завдали минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони.

За добу українські воїни знешкодили: