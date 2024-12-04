Война, день 1015: россия готовит масштабное наступление на Херсон

Кроме наступления на Запорожье россияне могут в ближайшее время осуществить еще одну операцию. Они планируют форсировать Днепр с целью наступления на Херсон. Об этом говорится в материале РБК-Украина.

По информации источников издания, войска рф свозят в районы, расположенные на левом берегу Днепра, оборудование для возведения понтонных переправ и готовят войска.

Отмечается, что россия в рамках возможных переговоров хочет требовать всю территорию Херсонской и Запорожской областей, а не только ту их часть, которые РФ удалось захватить. Поэтому на случай, если такие переговоры состоятся, Москва стремится снять дискуссии о контроле над этими двумя областями.

Воздушная атака 4 декабря

В ночь на 4 декабря 2024 года враг атаковал Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 50-ю ударными БпЛА, сообщили в Воздушных силах.

По состоянию на 9.00:

сбито 29 вражеских БПЛА.

18 беспилотников локально потеряно,

1 — вышел из воздушного пространства Украины.

В россии ночью было громко

В ночь на 4 декабря прогремели взрывы в районе авиабазы Дягилево на окраине города Рязань.

На авиабазе Дягилево, по открытым данным, дислоцированы 43-й Центр боевого применения и переучивание летного состава (ЦБО ПЛС), оснащенный самолетами Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26. Кроме того, на этом аэропорту расположен 203-й отдельный авиаполк самолетов-заправщиков, оснащенный самолетами-заправщиками Ил-78.

Кроме того, на атаку беспилотников жаловались в Новороссийске, Таганроге и Брянске.

Министерство обороны рф заявило, что за ночь «перехвачены и уничтожены» 24 беспилотника над Ростовской, Брянской, Белгородской, Рязанской, Астраханской областями и Краснодарским краем.

Позже ведомство страны-террориста сообщили об еще 11 дронах, якобы сбитых над Ростовской, Курской, Брянской, Рязанской и Калужской областями.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки состоялось 192 боевых столкновения.

44 атаки отбили наши защитники на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Чумацкого и Новопустинки.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Сонцовки, Зари, Дальнего, Курахово, Елизаветовки и Анновки оккупанты 44 раза пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Силы обороны зачистили российский плацдарм на правом берегу реки Оскол, у села Новомлынск Купянского района Харьковщины.

В Генштабе заявили, что украинские защитники выбили россиян при помощи артиллерии и подразделений беспилотных летательных аппаратов. Зачистку местности у Новомлынска проводили воины 8-го отдельного штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс».

«В результате успешной операции врага уничтожили. Правый берег Оскола находится под контролем Сил обороны. Над Новомлынском реют украинские флаги», — говорится в сообщении.

О форсировании россиянами реки Оскол, по которой проходит линия фронта от государственной границы до Купянска, стало известно 24 ноября.

Потери врага: минус еще 1670 оккупантов

Три удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны.

За сутки украинские воины обезвредили: