Війна, день 1012: про ситуацію на ранок першого дня зими

Загалом, за інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 224 бойові зіткнення.

Напередодні противник завдав за позиціями українських підрозділів та населених пунктів два ракетні удари із застосуванням двох ракет, крім того, задіяв для поразки 1682 дрона-камікадзе. Також здійснив 4271 артилерійський обстріл, з них 142 із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби ракетні війська та артилерія сил оборони вразили три райони зосередження особового складу та техніки російських загарбників.

Противник активно застосовує артилерію з території Росії районами українських населених пунктів. Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів Велика Берізка, Порозок, Бачевськ, Олександрівка Сумської області; Сеньківка, Семенівка, Блешня та Миколаївка Чернігівської області; Тимофіївка Харківської області.

Триває операція в Курській області, де минулої доби сталося 22 бойові зіткнення, ворожа артилерія завдала 353 обстрілу по населених пунктах і позиціях наших військ.

За даними ресурсу DeepState, росіяни в районі Куп’янська на човнах форсували річку Оскол ще й біля населеного пункту Масютівка. Тепер вони намагаються зміцнитися на південь від Дворічної.

Біля Новомлинського противник спробував вийти на населений пункт Фіголовка, але зазнав невдачі.

На цій ділянці Сили Оборони намагаються стабілізувати ситуацію.

Окупанти всіляко демонструють, що мають намір перерізати трасу Куп’янськ – Харків, хоча не можна виключати, що це обманний маневр, і основний напрямок їх ударів у цьому районі буде спрямований у бік Борової.

У небі над Україною збили 32 ворожих безпілотника

За повідомленням Повітряних Сил, у ніч проти 1 грудня ворог атакував 78 ударними безпілотниками БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу з Курська, Орла та Брянська.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях.

Станом на 09.00 неділі, підтверджено збиття 32 ворожих БПЛА, 45 російських безпілотників локаційно втрачено, ймовірно, внаслідок протидії коштів РЕБ Сил оборони, ще один – у повітрі.

«Шахеди» атакували Київ

Внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Київ зафіксовано падіння уламків у Голосіївському районі.

Як повідомляють у КМВА, пошкоджено 6 автомобілів, в одному з житлових будинків вибуховою хвилею вибито вікна. Попередньо постраждалих внаслідок атаки немає.

Загалом ППО знешкодило близько десятка ударних БпЛА, які атакували місто.

До Калузької та Брянської області РФ прилетіли перелітні безпілотники

А в Калузької області Росії так зване «певео» працювало у Жуківському, Бабінінському, Малоярославецькому та Сухінічському районах. У Брянській області зафіксовано щонайменше одне потрапляння біля Стародуба.

У міноборони РФ повідомляють, що нібито збили 20 БпЛА над Брянською, 7 над Калузькою та по одному над Смоленською та Курською областями.

Втрати ворога на ранок 1 грудня 2024 року

1730 рашистів не дотягли лише добу до першого дня зими, інформує Генштаб ЗСУ.

У техніці минулої доби ворог втратив: