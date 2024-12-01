Война, день 1012: о ситуации на утро первого дня зимы

Всего, по информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 224 боевых столкновения.

Накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, кроме того, задействовал для поражения 1682 дрона-камикадзе. Также совершил 4271 артиллерийский обстрел, из них 142 из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков.

Противник активно применяет артиллерию с территории России по районам украинских населенных пунктов. От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов Большая Березка, Порозок, Бачевск, Александровка Сумской области; Сеньковка, Семеновка, Блешня и Николаевка Черниговской области; Тимофеевка Харьковской области.

Продолжается операция в Курской области, где за прошедшие сутки произошло 22 боестолкновения, вражеская артиллерия нанесла 353 обстрела по населенным пунктам и позициям наших войск.

По данным ресурса DeepState, россияне в районе Купянска на лодках форсировали реку Оскол еще и у населенного пункта Масютовка. Теперь они пытаются укрепиться южнее Двухлетней.

Возле Новомлинского противник попытался выйти на населенный пункт Фиголовка, но потерпел неудачу.

На этом участке Силы Обороны пытаются стабилизировать ситуацию.

Оккупанты всячески демонстрируют, что намерены перерезать трассу Купянск – Харьков, хотя нельзя исключать, что это обманный маневр, и основное направление их ударов в этом районе будет направлено в сторону Боровой.

В небе над Украиной сбили 32 вражеских беспилотника

По сообщению Воздушных Сил, в ночь на 1 декабря враг атаковал 78 ударными беспилотниками БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа из Курска, Орла и Брянска.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях.

По состоянию на 09.00 воскресенья, подтверждено сбитие 32 вражеских БпЛА, 45 российских беспилотников локационно потеряно, предположительно в результате противодействия средств РЭБ Сил обороны, еще один – в воздухе.

«Шахеды» атаковали Киев

Вследствие ночной атаки российских беспилотников на Киев зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе

Как сообщают в КМВА, повреждены 6 автомобилей, в одном из жилых домов взрывной волной выбиты окна. Предварительно, пострадавших вследствие атаки нет.

Всего ППО обезвредила около десятка ударных БпЛА, атаковавших город.

В Калужскую и Брянскую области РФ прилетели перелетные беспилотники

А в Калужской области России так называемое «пэвэо» работало в Жуковском, Бабининском, Малоярославецком и Сухиничском районах. В Брянской области зафиксировано по меньшей мере одно попадание около Стародуба.

В минобороны РФ сообщают, что якобы сбили 20 БпЛА над Брянской, 7 над Калужской и по одному над Смоленской и Курской областями.

Потери врага на утро 1 декабря 2024

1730 рашистов не дотянули только сутки до первого дня зимы, информирует Генштаб ВСУ.

В технике за минувшие сутки враг потерял: