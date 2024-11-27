Війна, день 1008: в окупованому Криму лунають вибухи

У Криму зараз гучно

Сьогодні, 27 листопада, оголошено масштабну повітряну тривогу в Криму. Місцеві пабліки пишуть про комбіновану атаку і дронами, і ракетами. Повідомляють про роботу ППО в районах Сак, Євпаторії, Севастополя і Керчі.

Серед цілей росіяни вже встигли «розбачити» кілька ракет «Нептун» і чимало безпілотників.

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12 країн об’єдналися в новий формат для підтримки України

Багатообіцяючий формат оборонного співробітництва «Північна група-Україна», створений нещодавно в Копенгагені, об’єднав 12 країн Європи: Латвію, Литву, Естонію, Велику Британію, Німеччину, Нідерланди, Польщу, Швецію, Фінляндію, Норвегію, Ісландію та Данію.

Держави-учасниці займатимуться підготовкою та оснащенням українських бригад, забезпеченням боєприпасами, засобами ППО, дронами тощо. Але найголовніше – це прямі інвестиції в оборонну промисловість України.

Навесні цього року Данія інвестувала близько €295 млн у підприємство, яке займається виробництвом САУ «Богдана» калібру 155-мм. У квітні 2024 року Україна вийшла на виробництво 10 «Богданів» на місяць. Сьогодні ця цифра зросла до 15-20 одиниць на місяць.

За темпами виробництва САУ «натовського калібру» наша держава не просто зрівнялася, а й навіть випередила відому французьку компанію Nexter, що виробляє Caesar».

Ворог посилив атаки на трьох напрямках фронту

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 224 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 штурмів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населеного пункту Луч.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 46 ворожих штурмів. Ворог завдавав авіаційних ударів по населених пунктах. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах Дачного, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки, Берестків, Зорі та Солнцевки.

На Гуляйпільському напрямку ворог готується до проведення штурмових дій, здійснює постійну повітряну та інженерну розвідку, поповнює боєприпаси та тренує особовий склад штурмових груп, нарощує системи зв’язку, РЕБ та ППО.

Минулої доби, 26 листопада, війська рф продовжили наступ на головному українському виступі в Курській області. Утім, росіяни не здійснили жодного підтвердженого просування. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики, посилаючись на геолокаційні кадри за 26 листопада, повідомляють, що українська бригада відбиває нещодавню російську механізовану атаку зменшеного взводу в складі щонайменше двох машин на південь від Зеленого Шляху.

Втрати ворога: мінус ще 1580 окупантів

Учора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника.

Також українські воїни знешкодили: