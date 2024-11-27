Война, день 1008: в оккупированном Крыму раздаются взрывы

В Крыму сейчас громко

Сегодня, 27 ноября, объявлена масштабная воздушная тревога в Крыму. Местные паблики пишут о комбинированной атаке и дронами, и ракетами. Сообщают о работе ПВО в районах Сак, Евпатории, Севастополя и Керчи.

Среди целей россияне уже успели «развидеть» несколько ракет «Нептун» и немало беспилотников.

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12 стран объединились в новый формат для поддержки Украины

Многообещающий формат оборонного сотрудничества «Северная группа-Украина», созданный недавно в Копенгагене, объединил 12 стран Европы: Латвию , Литву, Эстонию, Великобританию, Германию, Нидерланды, Польшу, Швецию, Финляндию, Норвегию, Исландию и Данию.

Государства-участники будут заниматься подготовкой и оснащением украинских бригад, обеспечением боеприпасами, средствами ПВО, дронами и тому подобное. Но самое главное — это прямые инвестиции в оборонную промышленность Украины.

Весной этого года Дания инвестировала около €295 млн в предприятие, которое занимается производством САУ «Богдана» калибра 155-мм. В апреле 2024 года Украина вышла на производство 10 «Богдан» в месяц. Сегодня эта цифра выросла до 15-20 единиц в месяц.

По темпам производства САУ «натовского калибра» наше государство не просто сравнялось, но даже опередило известную французскую компанию Nexter, производящую Caesar».

Враг усилил атаки на трех направлениях фронта

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 224 боевых столкновения.

На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмов. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенного пункта Луч.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 46 вражеских штурмов. Враг наносил авиационные удары по населенным пунктам. Основные наступательные усилия враг сосредотачивал в районах Дачного, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Катериновки, Елизаветовки, Гановки, Антоновки, Берестков, Зари и Солнцевки.

На Гуляйпольском направлении враг готовится к проведению штурмовых действий, осуществляет постоянную воздушную и инженерную разведку, пополняет боезапасы и тренирует личный состав штурмовых групп, наращивает системы связи, РЭБ и ПВО.

За прошедшие сутки, 26 ноября, войска рф продолжили наступление на главном украинском выступлении в Курской области. Впрочем, россияне не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики, ссылаясь на геолокационные кадры за 26 ноября показывают, сообщают, что украинская бригада отражает недавнюю российскую механизированную атаку уменьшенного взвода в составе, по меньшей мере, двух машин к югу от Зеленого Пути.

Потери врага: минус еще 1580 оккупантов

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

Также украинские воины обезвредили: