Війна, день 1006: росіяни вдарили по центру Харкова – багато постраждалих

Окупанти вдарили по центру Харкова

Як повідомив мер Ігор Терехов, удар припав на Київський район міста.

«Попадання в центральній частині міста, район щільної житлової забудови. Приліт стався у двори, навколо яких багатоповерхові будинки. Горіли господарські будівлі та автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери», – написав Терехов.

Станом на 9 ранку, внаслідок удару постраждали 13 осіб, 9 із них госпіталізували.

Гаряча ніч у росії: вибухи прогриміли в Калузі та Курську

У містах Калуга і Курськ пролунали вибухи, і після ударів дронами загорілася нафтобаза «Калуганефтепродукт».

Губернатор Калузької області підтвердив атаку дронів у ніч на 25 листопада, над містом нібито збили 8 безпілотників.

За словами глави регіону, через падіння уламків збитих дронів загорілося промислове підприємство. Він не уточнив, яке саме.

Калузький приладобудівний завод «Тайфун» – науково-виробниче підприємство, що займається розробкою і виробництвом складної радіоелектронної техніки спеціального і цивільного призначення. Випускає радіолокаційне обладнання для ВМФ рф, зокрема для берегових ракетних комплексів.

Нафтобаза «Калуганефтепродукт» здійснює оптовий продаж палива від компанії «Роснефть».

Також цієї ночі вибухи прогриміли і в районі Курська. Місцеві пабліки писали, що вибухи були досить сильними.

Губернатор Курської області заявляв спочатку про ракетну небезпеку для регіону, і оголосив про роботу ППО. Уже вранці губернатор Курської області розповів, що цієї ночі нібито було «збито 7 українських ракет і 7 БПЛА літакового типу».

Війська рф просуваються на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 217 бойових зіткнень.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 67 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Берестків, Сонцівки, Новодмитрівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Романівки, Єлизаветівки та Гановки.

На Покровському напрямку противник атакував 46 разів атакував.

Триває операція в Курській області, де українські захисники відбили 25 атак. За минулу добу російські літаки завдали 37 авіаударів (49 КАБ) по російській території.

Учора, 24 листопада, російські війська здійснили висадку на човнах через річку Оскол, що на Харківщині. Сталося це південніше села Новомлинськ Куп’янського району. Про це повідомляє телеграм-канал DeepState.

Повідомляється, що ворог здійснив «досить несподівану операцію» на Харківщині. Росіяни із селища Дворічне на човнах перепливли річку Оскіл і закріпилися на західному березі.

Це не просто подолання водної перешкоди заради фото, адже противник зайняв позиції однієї з наших бригад,

– пояснили аналітики.

За словами DeepState, такі події несуть за собою активізацію артилерійського та мінометного вогню. Тож мешканцям Дворічанської та Куп’янської громад Харківщини нагадали про важливість про евакуацію.

Окупанти не полишають намірів захопити всю Донецьку область

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Вони вважають, що просування російських військ на південному сході України значною мірою є результатом виявлення і тактичного використання вразливих місць в українській лінії фронту.

«Нещодавні підтверджені перемоги російських військ під Вугледаром і Великою Новосілкою свідчать про те, що війна в Україні не зайшла в глухий кут. Лінія фронту на Донеччині стає дедалі мінливішою, оскільки останнім часом російські війська просуваються значно швидше, ніж за весь 2023 рік», – ідеться в повідомленні.

Схоже, що російське військове командування одночасно намагається оточити Велику Новосілку, закриваючи кишені з українськими силами на північ і південь від Курахового. Війська рф також проводять допоміжні операції з метою покращення геометрії поля бою на півдні Донецької області та зменшення загроз для своїх флангів, вважають аналітики ISW.

Втрати ворога за добу

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили дванадцять районів зосередження особового складу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1610 окупантів.



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