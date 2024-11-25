Война, день 1006: россияне ударили по центру Харькова — много пострадавших

Оккупанты ударили по центру Харькова

Как сообщил мэр Игорь Терехов, удар пришелся по Киевскому району города.

«Попадание в центральной части города, район плотной жилой застройки. Прилет произошел во дворы, вокруг которых многоэтажные дома. Горели хозяйственные постройки и автомобили. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры», — написал Терехов.

По состоянию на 9 утра, в результате удара пострадали 13 человек, 9 из них госпитализировали.

Горячая ночь в россии: взрывы прогремели в Калуге и Курске

В городах Калуга и Курск раздались взрывы, и после ударов дронами загорелась нефтебаза «Калуганефтепродукт».

Губернатор Калужской области подтвердил атаку дронов в ночь на 25 ноября, над городом якобы сбили 8 беспилотников.

По словам главы региона, из-за падения обломков сбитых дронов загорелось промышленное предприятие. Он не уточнил, какое именно.

Калужский приборостроительный завод «Тайфун» — научно-производственное предприятие, занимающееся разработкой и производством сложной радиоэлектронной техники специального и гражданского назначения. Выпускает радиолокационно оборудование для ВМФ рф, в частности для береговых ракетных комплексов.

Нефтебаза «Калуганефтепродукт» осуществляет оптовые продажи топлива от компании «Роснефть».

Также этой ночью взрывы прогремели и в районе Курска. Местные паблики писали, что взрывы были достаточно сильными.

Губернатор Курской области заявлял сначала о ракетной опасности для региона, и объявил о работе ПВО. Уже утром губернатор Курской области рассказал, что этой ночью якобы было «сбито 7 украинских ракет и 7 БПЛА самолетного типа».

Войска рф продвигаются на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 217 боевых столкновений.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 67 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Берестков, Сонцовки, Новодмитровки, Зари, Курахово, Дальнего, Романовки, Елизаветовки и Гановки.

На Покровском направлении противник атаковал 46 раз атаковал.

Продолжается операция в Курской области, где украинские защитники отбили 25 атак. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 37 авиаударов (49 КАБ) по российской территории.

Вчера, 24 ноября, российские войска совершили высадку на лодках через реку Оскол, что на Харьковщине. Произошло это южнее села Новомлинск Купянского района. Об этом сообщает телеграм-канал DeepState.

Сообщается, что враг совершил «довольно неожиданную операцию» на Харьковщине. Россияне из поселка Двуречное на лодках переплыли реку Оскол и закрепились на западном берегу.

Это не просто преодоление водной преграды ради фото, ведь противник занял позиции одной из наших бригад,

– объяснили аналитики.

По словам DeepState, такие события несут за собой активизацию артиллерийского и минометного огня. Поэтому жителям Двуречанской и Купянской громад Харьковщины напомнили о важности об эвакуации.

Оккупанты не оставляют намерений захватить всю Донецкую область

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Они считают, что продвижение российских войск на юго-востоке Украины в значительной степени является результатом выявления и тактического использования уязвимых мест в украинской линии фронта.

«Недавние подтвержденные победы российских войск под Угледаром и Великой Новоселкой свидетельствуют о том, что война в Украине не зашла в тупик. Линия фронта в Донецкой области становится все более изменчивой, поскольку в последнее время российские войска продвигаются значительно быстрее, чем за весь 2023 год», — говорится в сообщении.

Похоже, что российское военное командование одновременно пытается окружить Великую Новоселку, закрывая карманы с украинскими силами к северу и югу от Курахово. Войска рф также проводят вспомогательные операции с целью улучшения геометрии поля боя на юге Донецкой области и уменьшения угроз для своих флангов, считают аналитики ISW.

Потери врага за сутки

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили двенадцать районов сосредоточения личного состава.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1610 оккупантов.

Также украинские воины обезвредили: