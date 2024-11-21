Война, день 1002: Украина ударила ракетами Storm Shadow по командному пункту в рф

Утром россия обстреляла Днепр

По данным Воздушных сил, 21 ноября российские войска атаковали Днепр ракетами различных типов:

1 межконтитентальная баллистическая ракета,

1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 «Кинжал»,

7 крылатых ракет Х-101.

В результате противовоздушного боя уничтожено шесть ракет Х-101.

В городе есть прилёты, горит промышленное предприятие.

Также повреждено здание центра реабилитации инвалидов, сообщил мэр города Борис Филатов. По его словам, в результате обстрела разрушена котельная, выбиты окна.

По людям информация уточняется, добавил мэр.

Читайте также: Как больнице с Донбасса пришлось стать вынужденной переселенкой

Удар ракетами Storm Shadow по Курской области

Утром 20 ноября бомбардировщики Воздушных сил Украины выпустили 10 крылатых ракет Storm Shadow по цели в Марьино, Курской области, целью которых мог быть командный пункт. Об этом пишет Forbes.

«Что именно украинцы хотели достичь с помощью 2900-фунтовых крылатых ракет — непонятно. Но 10 Storm Shadow — это очень много», — говорится в материале.

Масштаб атаки, по мнению журналистов, указывает на чрезвычайно важную цель — вероятно, укрепленную. Тем более, что Storm Shadow разрабатывался для уничтожения укрепленных сооружений, таких как подземные бункеры.

По словам одного российского блогера, целью в среду был командный пункт, откуда офицеры управляли 50 000 контингентом российских и северокорейских войск.

Авторы материала подчеркнули, что к этому массированному удару были привлечены рекордные пять украинских бомбардировщиков Су-24, каждый из которых имел по паре высокоточных ракет. Перед этим самолеты модернизировали, чтобы они могли осуществлять запуск Storm Shadow и SCALP-EG французского производства.

«Запустить крылатую ракету по врагу с расстояния 190 миль безопаснее, чем сбросить тупую бомбу прямо над головой. Но это не означает, что ракетный удар на самом деле безопасен», — говорится в статье.

В этот же день в Defense Express сообщили, что ВСУ могли поразить командный пункт с генералами КНДР.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 153 боевых столкновения.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Берестки, Заря, Сонцовка, Максимильяновка, Екатериновка, Елизаветовка и Антоновка оккупанты 29 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Украинский паблик Deep State подтверждает продвижение российских войск в Курахово.

Судя по карте, боями охвачена восточная половина города, при этом россияне уже захватили ее значительную часть.

Силы обороны продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес 25 авиаударов, применив 39 управляемых авиабомб.

Потери захватчиков: минус еще 1510 оккупантов

Двенадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, к тому же поражены пункт управления и полевой склад боеприпасов врага.

Кроме того, украинские воины обезвредили: