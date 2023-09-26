Новини Одеси та Одеської області

Мінкульт грошей не дасть: як відновлюватимуть школу Столярського?

Мінкульт грошей не дасть: як відновлюватимуть школу Столярського?

Мінкульт відмовився виділяти гроші на ремонт одеського ліцею ім. Столярського, який постраждав через російський обстріл.

Про це стало відомо з листа Мінкульту, опублікованого депутатом міськради Петром Обуховим на сторінці у Facebook.

Ліцей підпорядковується Мінкульту, тож витрачає кошти міського бюджету на його відновлення забороняється законом. Столярського.

Вчора, 25 вересня, було отримано відповідь від виконувача обов’язків міністра культури Ростислава Карандєєва. У ньому сказано, що Мінкульт надсилає міжнародним організаціям листи, налагоджує процес взаємодії, а міжнародні організації висловлюють щирі співчуття.

Якщо керівництво школи мало можливість відремонтувати вибиті вікна та двері за гроші небайдужих громадян та благодійних організацій, то, на думку Мінкульту, ремонтувати стелі та стіни також можна за їх рахунок.

Нагадаємо, у школі Столярського було вибито майже всі вікна під час масштабних ракетних обстрілів Одеси 23 липня.

Ще на тему: У Швейцарії збирали гроші на ремонт Одеської школи Столярського (фото)

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати