Мінкульт грошей не дасть: як відновлюватимуть школу Столярського?

Мінкульт відмовився виділяти гроші на ремонт одеського ліцею ім. Столярського, який постраждав через російський обстріл.

Про це стало відомо з листа Мінкульту, опублікованого депутатом міськради Петром Обуховим на сторінці у Facebook.

Ліцей підпорядковується Мінкульту, тож витрачає кошти міського бюджету на його відновлення забороняється законом. Столярського.

Вчора, 25 вересня, було отримано відповідь від виконувача обов’язків міністра культури Ростислава Карандєєва. У ньому сказано, що Мінкульт надсилає міжнародним організаціям листи, налагоджує процес взаємодії, а міжнародні організації висловлюють щирі співчуття.

Якщо керівництво школи мало можливість відремонтувати вибиті вікна та двері за гроші небайдужих громадян та благодійних організацій, то, на думку Мінкульту, ремонтувати стелі та стіни також можна за їх рахунок.

Нагадаємо, у школі Столярського було вибито майже всі вікна під час масштабних ракетних обстрілів Одеси 23 липня.

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