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Минкульт денег не даст: как будут восстанавливать школу Столярского?

Минкульт денег не даст: как будут восстанавливать школу Столярского?

Минкульт отказался выделять деньги на ремонт одесского лицея им. Столярского, пострадавшего из-за российского обстрела.

Об этом стало известно из письма Минкульта, которое опубликовал депутат горсовета Петр Обухов на странице в Facebook.

Лицей подчиняется Минкульту, поэтому тратить средства городского бюджета на его восстановление запрещается законом. В августе Одесский горсовет обратился в Кабмин с просьбой выделить средства на ремонт государственного лицея им. Столярского. 

Вчера, 25 сентября, был получен ответ от исполняющего обязанности министра культуры Ростислава Карандеева. В нем сказано, что Минкульт присылает международным организациям письма, налаживает «процесс взаимодействия», а международные организации «выражают искренние соболезнования».

Если руководство школы имело возможность починить выбитые окна и двери за деньги неравнодушных граждан и благотворительных организаций, то, по мнению Минкульта, ремонтировать потолки и стены также можно за их счет. 

Напомним, в школе Столярского были выбиты почти все окна во время масштабных ракетных обстрелов Одессы 23 июля.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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