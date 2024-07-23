В Одеській області на сьогодні змінили графіки відключень світла

Завдяки активізації роботи сонячних електростанцій в Одеській області та низці інших регіонів до 14:00 скасовано одну чергу відключень.
Про це повідомляють на сайті “Укренерго”.
До 14:00 скасовується одна черга відключень у Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
З 14:00 до 24:00 діятимуть три черги відключень.
Перевірити інформацію щодо електропостачання та ознайомитись із графіком можна за посиланням.
“Значний дефіцит енергії в енергосистемі України – результат 8 російських масованих атак, які ворог здійснив від початку року на об’єкти енергетики. У результаті країна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій. Така потужність дорівнює споживанню влітку в пікові години таких європейських країн як Нідерланди, Фінляндія або разом Словаччини, Литви, Латвії та Естонії”, – зазначили в Укренерго.