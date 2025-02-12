Північний РЕМ
Роботи до 18.00:
- Висоцького, 1-11,
- С.Палія, 5,111, 109,
- Чорноморського Козацтва, 100-118,
- Бувалкіна, 65, 69.
Південний РЕМ
Роботи до 20.00:
- Ак.Корольова, 37,37а,
- Люстдорфська дор., 155, 158/к.1,2,
- пр. Князя Я.Мудрого, 6-12,
- Краснова, 9-17,
- Костанді, 3-8,
- Жаботинського, 11-57,
- Кришталева,
- Фонтанська дор., 74-76,
- пров. Літній, 1-5,
- Одеської громади, 64-165,
- Геллера, 51-106,
- А. Бачинського, 111,
- Шклярука, 1-12,
- Луганська, 14б,
- Липського, 120-142.
Роботи до 17.00:
- Ак.Філатова, 36-44,
- Сім’ї Глодан, 29.