отключение света

Північний РЕМ

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Роботи до 18.00:

  • Висоцького, 1-11,
  • С.Палія, 5,111, 109,
  • Чорноморського Козацтва, 100-118,
  • Бувалкіна, 65, 69.

Південний РЕМ

Роботи до 20.00:

  • Ак.Корольова, 37,37а,
  • Люстдорфська дор., 155, 158/к.1,2,
  • пр. Князя Я.Мудрого, 6-12,
  • Краснова, 9-17,
  • Костанді, 3-8,
  • Жаботинського, 11-57,
  • Кришталева,
  • Фонтанська дор., 74-76,
  • пров. Літній, 1-5,
  • Одеської громади, 64-165,
  • Геллера, 51-106,
  • А. Бачинського, 111,
  • Шклярука, 1-12,
  • Луганська, 14б,
  • Липського, 120-142.

Роботи до 17.00:

  • Ак.Філатова, 36-44,
  • Сім’ї Глодан, 29.

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