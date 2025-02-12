отключение света

Северный РЭС

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Работы до 18.00:

  • Высоцкого, 1-11,
  • С.Палия, 5,111, 109,
  • Черноморского Казачества, 100-118,
  • Бувалкина, 65, 69.

Южный РЭС

Работы до 20.00:

  • Ак.Королева, 37,37а,
  • Люстдорфская дор., 155, 158/к.1,2,
  • пр. Князя Я.Мудрого, 6-12,
  • Краснова, 9-17,
  • Костанди, 3-8,
  • Жаботинского, 11-57,
  • Хрустальная,
  • Фонтанская дор, 74-76,
  • пер. Летний, 1-5,
  • Одесской громады 64-165,
  • Геллера, 51-106,
  • А. Бачинского, 111,
  • Шклярука, 1-12,
  • Луганская, 14б,
  • Липского, 120-142.

Работы до 17.00:

  • Ак.Филатова, 36-44,
  • Семьи Глодан, 29.

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