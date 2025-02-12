Северный РЭС
Работы до 18.00:
- Высоцкого, 1-11,
- С.Палия, 5,111, 109,
- Черноморского Казачества, 100-118,
- Бувалкина, 65, 69.
Южный РЭС
Работы до 20.00:
- Ак.Королева, 37,37а,
- Люстдорфская дор., 155, 158/к.1,2,
- пр. Князя Я.Мудрого, 6-12,
- Краснова, 9-17,
- Костанди, 3-8,
- Жаботинского, 11-57,
- Хрустальная,
- Фонтанская дор, 74-76,
- пер. Летний, 1-5,
- Одесской громады 64-165,
- Геллера, 51-106,
- А. Бачинского, 111,
- Шклярука, 1-12,
- Луганская, 14б,
- Липского, 120-142.
Работы до 17.00:
- Ак.Филатова, 36-44,
- Семьи Глодан, 29.