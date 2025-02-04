отключение света

Північний РЕМ

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Роботи до 17:00:

  • Заболотного, 54-66,
  • С.Палія, 103-113,
  • Ак.Сахарова, 34,36,60.
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Південний РЕМ

Роботи до 20.00:

  • Г.Крут, 39/2,3.

Роботи до 17:00:

  • Г.Крут, 35-47,
  • Правди, 150-254,
  • пров.Амундсена, 1-11,
  • Просвіти, 1-11,
  • Левітана, 123а,б,
  • Горіхова,
  • Дача Ковалевського, 1-144,
  • пров. 1-3й Амундсена, 1-10,
  • Кастуся Калиновського, 2-38,
  • Вершинна, 1-33,
  • Естонська, 1-10,
  • пров. Гетьманський, 4,
  • пр. Князя Я.Мудрого, 34-40,
  • Небесної Сотні, 83-91,
  • Огренича, 1-12,
  • пров. Естонський, 1-13,
  • пров. Ковалевського, 9,
  • Авіаторів, 43,
  • І.Бедзая, 2-10,
  • Вірського, 2,4,
  • Мічуріна, 3-7,
  • Проектована, 2/3, 14/5.

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • М.Арнаутська, 58-107,
  • В.Арнаутська, 50-91,
  • пр. Українських Героїв, 33-41,
  • пров. Онілової, 13-17,
  • Європейська, 72-93,
  • Старорізнична, 14-20,
  • Рішельєвська, 66,68,
  • Троїцька, 32.

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