Північний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Заболотного, 54-66,
- С.Палія, 103-113,
- Ак.Сахарова, 34,36,60.
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Південний РЕМ
Роботи до 20.00:
- Г.Крут, 39/2,3.
Роботи до 17:00:
- Г.Крут, 35-47,
- Правди, 150-254,
- пров.Амундсена, 1-11,
- Просвіти, 1-11,
- Левітана, 123а,б,
- Горіхова,
- Дача Ковалевського, 1-144,
- пров. 1-3й Амундсена, 1-10,
- Кастуся Калиновського, 2-38,
- Вершинна, 1-33,
- Естонська, 1-10,
- пров. Гетьманський, 4,
- пр. Князя Я.Мудрого, 34-40,
- Небесної Сотні, 83-91,
- Огренича, 1-12,
- пров. Естонський, 1-13,
- пров. Ковалевського, 9,
- Авіаторів, 43,
- І.Бедзая, 2-10,
- Вірського, 2,4,
- Мічуріна, 3-7,
- Проектована, 2/3, 14/5.
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- М.Арнаутська, 58-107,
- В.Арнаутська, 50-91,
- пр. Українських Героїв, 33-41,
- пров. Онілової, 13-17,
- Європейська, 72-93,
- Старорізнична, 14-20,
- Рішельєвська, 66,68,
- Троїцька, 32.