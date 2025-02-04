отключение света

Северный РЭС

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Работы до 17:00:

  • Заболотного, 54-66,
  • С. Палия, 103-113,
  • Ак. Сахарова, 34,36,60.
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Южный РЭС

Работы до 20.00:

  • Г.Крут, 39/2,3.

Работы до 17:00:

  • Г.Крут, 35-47,
  • Правды, 150-254,
  • пер. 1-3й Амундсена, 1-10,
  • Кастуся Калиновского, 2-38,
  • Вершинная, 1-33,
  • Эстонская, 1-10, п
  • ер. Гетманский, 4
  • Князя Я.Мудрого, 34-40,
  • Небесной Сотни, 83-91,
  • Огренича, 1-12,
  • пер. Эстонский, 1-13,
  • пер. Ковалевского, 9,
  • Авиаторов, 43,
  • И.Бедзая, 2-10,
  • Вирского, 2,4,
  • Мичурина, 3-7,
  • Проектируемая, 2/3, 14/5.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Арнаутская, 58-107,
  • Арнаутская, 50-91,
  • пр. Украинских Героев, 33-41,
  • пер. Ониловой, 13-17,
  • Европейская, 72-93,
  • Старорозничная, 14-20,
  • Ришельевская, 66,68,
  • Троицкая, 32.

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