Северный РЭС
Работы до 17:00:
- Заболотного, 54-66,
- С. Палия, 103-113,
- Ак. Сахарова, 34,36,60.
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Южный РЭС
Работы до 20.00:
- Г.Крут, 39/2,3.
Работы до 17:00:
- Г.Крут, 35-47,
- Правды, 150-254,
- пер. 1-3й Амундсена, 1-10,
- Кастуся Калиновского, 2-38,
- Вершинная, 1-33,
- Эстонская, 1-10, п
- ер. Гетманский, 4
- Князя Я.Мудрого, 34-40,
- Небесной Сотни, 83-91,
- Огренича, 1-12,
- пер. Эстонский, 1-13,
- пер. Ковалевского, 9,
- Авиаторов, 43,
- И.Бедзая, 2-10,
- Вирского, 2,4,
- Мичурина, 3-7,
- Проектируемая, 2/3, 14/5.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Арнаутская, 58-107,
- Арнаутская, 50-91,
- пр. Украинских Героев, 33-41,
- пер. Ониловой, 13-17,
- Европейская, 72-93,
- Старорозничная, 14-20,
- Ришельевская, 66,68,
- Троицкая, 32.